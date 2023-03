EdF : Didier Deschamps bluffé, il a tout changé

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Utilisé comme joker de luxe à succès par Carlo Ancelotti la saison passée, Eduardo Camavinga a enfin obtenu sa place de titulaire au Real Madrid. Une revanche pour l'ancien rennais qui a également fait changer d'avis Didier Deschamps.

Présenté comme le douzième homme du Real Madrid l'année dernière, Camavinga a enfin sa chance dans le club de la maison blanche. Le Français a disputé 42 rencontres dont 26 comme titulaire. Depuis 2023, le joueur de 20 ans a même pris la place d'Aurélien Tchouaméni, pourtant recruté pour 80 millions d'euros par le Real Madrid. Désormais incontournable dans le système de Carlo Ancelotti, l'ancien joueur du Stade de Rennes a également convaincu Didier Deschamps de le faire jouer à son poste préférentiel en équipe de France. Durant la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur français a utilisé Camavinga en tant que défenseur latéral gauche à deux reprises. Si son entrée en finale contre l'Argentine a été bonne, Camavinga a enfin été associé comme sentinelle avec les Bleus.

La cote de Camavinga explose, Deschamps capitule

Lors des deux premiers matchs pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Didier Deschamps a fait jouer Camavinga au milieu de terrain. Dans un rôle de numéro 6, le Français a été particulièrement bon, notamment contre l'Irlande et ne laisse plus qu'un seul choix à Deschamps, le laisser dans l'entrejeu français. Grâce à ses belles performances, Camavinga voit sa valeur grimper. Désormais, l'international français (7 sélections) est évalué à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt. Que ce soit Ancelotti avec le Real Madrid ou Deschamps avec l'équipe de France, Camavinga est parvenu à faire changer d'avis ses entraîneurs. Cela semblait difficile sachant que le sélectionneur l'avait même mis dans sa liste en tant que défenseur. Il a désormais le loisir de s'exprimer dans son poste de référence et à l'occasion de s'imposer comme un joueur incontournable pour les années à venir, aussi bien en club qu'en sélection nationale.