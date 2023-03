EDF : Didier Deschamps a un énorme doute sur Brice Samba

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour les matchs face aux Pays-Bas et l’Irlande fin mars. Le renouveau concerne beaucoup le poste de gardien de but après la retraite d'Hugo Lloris.

Trois mois après la déception de la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, l’Equipe de France est sur le point de faire son grand retour. En effet, les Bleus jouent fin mars deux matchs de qualifications à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas au Stade de France puis en Irlande. A cette occasion, Didier Deschamps va devoir effectuer des choix forts alors que son groupe a évolué depuis la Coupe du monde. Trois tauliers de l’équipe ont annoncé leur retraite internationale : Raphaël Varane à la surprise générale ainsi que les deux gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, pour qui cela était plus attendu. Le suspense sera donc présent jeudi au moment de l’annonce de la liste de Didier Deschamps et plus particulièrement au poste de gardien de but, où l’incertitude est totale pour savoir qui accompagnera le nouveau numéro un Mike Maignan. A en croire les informations de L’Equipe, la présence dans la liste d’Alphonse Areola ne fait aucun doute. Sans que l’on sache si le gardien de West Ham sera numéro deux ou numéro trois, sa présence est acquise.

Maignan et Areola seront dans la liste

L’ancien Parisien va bénéficier de la logique de groupe très importante aux yeux de Didier Deschamps pour figurer dans cette liste du mois de mars en compagnie de Mike Maignan. La question est maintenant de savoir qui sera le troisième gardien appelé par le sélectionneur national. Selon le quotidien national, l’indécision est encore totale dans l’esprit de Didier Deschamps et de Franck Raviot -entraîneur des gardiens- entre Alban Lafont (Nantes) et Brice Samba (Lens). La tendance est plutôt favorable au gardien lensois, très complet aux yeux du staff (jeu au pied, jeu aérien). Il existe en revanche un doute en ce qui concerne sa capacité à accepter un rôle de remplaçant dans le temps, qui n’existe pas en ce qui concerne Alban Lafont, dont l’excellente mentalité est connue de tous grâce à son long parcours avec les Espoirs. Didier Deschamps va donc devoir trancher ce choix à l’occasion de la dernière réunion prévue mercredi avec son staff. Egalement prétendant à l’Equipe de France, Ilan Meslier sera convoqué avec les Espoirs. Notons par ailleurs que le staff tricolore suit également les progrès de Lucas Chevalier (Lille), apprécié mais pour qui il est encore une peu tôt.