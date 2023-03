EdF : Deschamps vs Benzema, ça fait craquer Lizarazu

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Revenu en équipe de France avant l'Euro 2021, Karim Benzema a définitivement arrêté avec sa sélection nationale suite à l'imbroglio autour de sa blessure durant la Coupe du monde 2022. Bixente Lizarazu s'est expliqué après la nouvelle histoire entre Didier Deschamps et le joueur du Real Madrid.

Il y a quelques jours, Didier Deschamps a donné une interview dans Le Parisien où il expliquait les raisons du départ prématuré de Karim Benzema au Qatar. Blessé avant le début de la Coupe du monde, le ballon d'or 2022 a quitté le rassemblement français avant même le début de la compétition. Pourtant, Benzema aurait pu rester pour tenter de revenir en deuxième partie de compétition. En tout cas, l'attaquant du Real Madrid n'a pas apprécié les propos de son ancien entraîneur et a laissé entendre qu'il allait bientôt s'exprimer et donner sa version des faits sur cette nouvelle brouille entre les deux hommes. Une relation qui semble compliquée depuis très longtemps. Bixente Lizarazu a donné son avis sur cette nouvelle embrouille entre Deschamps et Benzema.

Lizarazu souhaite mettre un terme à l'affaire Deschamps-Benzema

« Je n'en peux plus. Ça fait trop longtemps. Il y a une incompréhension permanente entre les deux. Maintenant c'est la fin de la carrière internationale de Karim Benzema. On a compris qu'il y avait un problème entre les deux. Ils n'arrivent pas à se parler, à se comprendre. On le voit encore une fois sur cette affaire. Maintenant il est temps de passer à autre chose » a déclaré le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot. Visiblement, Bixente Lizarazu est touché par cette cassure entre deux figures emblématiques du football français. L'équipe de France va faire son retour contre les Pays-Bas lors des éliminatoires de l'Euro 2024 et ce sera sans Karim Benzema, en attendant que ce dernier prenne la parole sur cette affaire. Il reste à savoir si Didier Deschamps, qui a fait revenir KB9 à la surprise générale avant l'Euro 2020, regrette d'avoir pris cette décision alors que l'ambiance a toujours semblé lourde chez les Bleus, et que désormais c'est un Ballon d'Or qui en veut clairement à son ancien sélectionneur.