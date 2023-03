EdF : Deschamps viré, il refusera de pleurer

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Auprès du Parisien, Christophe Dugarry est revenu sur ses critiques envers Didier Deschamps en 2018 et en 2022 ainsi que sa volonté de le voir remplacé par Zinedine Zidane. L'ancien attaquant nie toute volonté de favoriser son ami, seul le jeu est prioritaire à ses yeux.

Rarement un sélectionneur champion du monde puis vice-champion du monde n'a été autant contesté que Didier Deschamps. Malgré un Mondial abouti au Qatar avec une Equipe de France décimée par les blessures, il s'est vu attaquer par de nombreux observateurs. Ceux-ci réclamaient du changement au poste après plus de dix années estampillées Deschamps. Parmi les détracteurs du sélectionneur figurait bien sûr Christophe Dugarry. Le consultant de RMC n'a jamais été un grand ami de son coéquipier de 1998, ni un grand fan de l'entraîneur qu'il est devenu. Il avait encore été très critique envers Deschamps et ses Bleus après la finale perdue contre l'Argentine au Qatar.

Dugarry dément « travailler » pour Zidane

Selon Dugarry, la France « s’était fait marcher dessus par l’Argentine ». Une prestation qui lui faisait dire qu'il « voulait voir autre chose » en Equipe de France et plus précisément Zinedine Zidane. Connaissant la longue amitié entre Zizou et Dugarry, on peut penser que ce vœu n'est pas totalement objectif. Toutefois, Dugarry l'a assuré au Parisien, Zidane n'a pas influencé personnellement ses critiques. C'est le consultant radio qui a exprimé son avis sur le jeu français. Par contre, il le reconnaît encore et toujours : ce ne sera jamais le grand amour avec Didier Deschamps.

⚽️ Christophe Dugarry, de retour à l'antenne sur RMC une fois par semaine, a évoqué plusieurs sujets. ⬇️ https://t.co/WutnVvkT1U — Onze Mondial (@OnzeMondial) March 7, 2023

« J’ai lu les commentaires des gens qui disaient que j’étais en service commandé pour Zizou. Mais Zizou, il n’a pas besoin de moi. On n’en a même jamais parlé ensemble. Moi je parle de jeu. Après, j’ai lu que France 98 s’était détaché de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout. Je suis capable de dire que sa prolongation est méritée, mais j’ai aussi le droit de dire que je voudrais du changement et qu’entre Deschamps et Zidane, je préfère Zidane », a t-il développé en interview. Ces attaques récurrentes de l'ancien bordelais n'y feront rien. Dugarry devra se contenter du jeu de Didier Deschamps en Equipe de France pour encore quelques années, qu'il le veuille ou non.