EdF ‍: Deschamps soutient Rabiot quoi qu'il arrive

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ecarté à l'OM depuis une semaine, Adrien Rabiot est dans un flou total concernant la prochaine saison. De quoi menacer sa place en Equipe de France à court terme ? Pas vraiment, Didier Deschamps compte bien l'appeler pour les matchs de septembre.

Homme fort de l'Olympique de Marseille depuis un an, Adrien Rabiot a vu son monde s'écrouler en quelques jours seulement. Après sa bagarre avec Rowe à Rennes, le milieu français a été mis à l'écart et même en vente par sa direction. Si Roberto de Zerbi ouvre la porte à une deuxième chance pour Rabiot, le retour du joueur sur les terrains n'est pas à l'ordre du jour. Après avoir raté la réception du Paris FC samedi, il manquera vraisemblablement le déplacement à Lyon. Avec un seul match officiel dans les jambes, l'international sera t-il présent dans la liste de Didier Deschamps mercredi ? Les doutes persistent alors que les Bleus débuteront les éliminatoires du Mondial contre l'Ukraine et l'Islande.

Deschamps a confiance en Rabiot

Certains observateurs estiment que Didier Deschamps se passera de Rabiot au profit de Boubacar Kamara, déjà dans le rythme à Aston Villa. Une hypothèse balayée par les informations de RMC Sport. Le média révèle les noms des probables appelés au milieu de terrain et Adrien Rabiot en fait partie. Le Marseillais a échangé avec Didier Deschamps sur sa situation personnelle et continue de s'entraîner avec l'OM.

🇫🇷👀 Cherki, Ekitike, Kolo Muani… Les tendances de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre 👇https://t.co/qibpLj3UoM — RMC Sport (@RMCsport) August 26, 2025

Le milieu « conserve la confiance de Deschamps et sa présence en sélection ne semble pas remise en cause » à ce stade. Un scénario logique tant Rabiot a su devenir un cadre inamovible des Bleus ces dernières années. A voir si le sélectionneur osera le mettre titulaire pour les matchs cruciaux qui attendent la France en septembre. Les autres options disponibles au poste s'appellent Manu Koné et Mattéo Guendouzi notamment. Si le premier cité a été performant en Equipe de France, il n'a pas encore atteint le rendement de Rabiot sous le maillot tricolore.