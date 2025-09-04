EdF ‍: Deschamps se lâche sur Mbappé et le PSG

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Pas toujours dans son assiette ces derniers mois lors des rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé a rejoint les Bleus épanoui et en pleine forme cette semaine avant de défier l’Ukraine et l’Islande.

Les problèmes semblent derrière lui, et Kylian Mbappé est prêt à attaquer cette campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026. Interrogé par L’Equipe au sujet de son capitaine, Didier Deschamps a fait savoir que l’attaquant du Real Madrid était en pleine forme, ce qui n’a pas toujours été le cas ces derniers mois. L’an passé, un imbroglio avait pollué l’atmosphère des Bleus, lorsque Kylian Mbappé avait manqué un rassemblement en raison d’une blessure, alors même qu’il avait joué contre Lille avec le Real Madrid quelques jours plus tôt.

Kylian Mbappé a pris 4 kilos, Madrid adore https://t.co/Q3UooAfqwV — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2025

Le rassemblement suivant, c’est Didier Deschamps lui-même qui faisait le choix de snober son capitaine. Tous ces tracas sont derrière les deux hommes comme l’a expliqué le sélectionneur national, confiant au passage que l’avant-centre du Real Madrid avait retrouvé sa fraîcheur mentale depuis son départ du Paris Saint-Germain, où ses six derniers mois avant de partir ont été très difficiles à vivre. « Mbappé plus frais que l’an dernier ? Oui, il n'y a pas de doute, mais c'était aussi lié à ses six derniers mois à Paris. Physiquement il est très bien, mais c'est surtout psychologiquement » a glissé Didier Deschamps avant de conclure.

Kylian Mbappé est en pleine forme

« La tête impacte l'aspect physique. La fatigue psychologique, personne ne peut la mesurer. Les déplacements, les décalages horaires, les sollicitations, tout s’accumule » a commenté Didier Deschamps dans les colonnes du quotidien national. Auteur de 3 buts en 3 matchs de Liga depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est donc en forme à l’aube de défier l’Ukraine et l’Islande pour les premiers matchs de qualification des Bleus. Une excellente nouvelle pour la France et pour Didier Deschamps, lequel a bien l’intention de continuer à bâtir son équipe autour de son capitaine, qui évoluera comme depuis plusieurs rassemblements dans un rôle de numéro neuf.