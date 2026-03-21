EdF : Deschamps prend cher dans le vestiaire de Lens

Bien évidemment qu'on en a discuté- Florian Thauvin
Comme d' hab ce ne sera aucun de ces noms....
Alors je ne sais pas qui sera l'arbitre, mais j'espere qu'il a regarder avant de leur dire ca ..... sinon ca risque de finir a 9 !
ouin ouin
Thauvin à droite il y a Dembélé ou Olisé donc bouché . Udol a son age n'a jamais connu l' Europe ???
T'est obligé de créer un compte pour sortir ton pavé ? Espèce de perpétuel compte banni
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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🔵 Thauvin revient sur sa non-convocation en @equipedefrance