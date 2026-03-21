EdF : Deschamps prend cher dans le vestiaire de Lens

Malgré sa participation aux deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Florian Thauvin n’a pas été convoqué par Didier Deschamps. Le milieu offensif n’a pas caché sa déception dans le vestiaire de Lens où les choix du sélectionneur tricolore ont été commentés.

Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa dernière liste avant celle de la Coupe du monde 2026. Il est clair que le groupe convoqué ressemblera beaucoup à celui qui disputera la compétition cet été. Les joueurs le savent pertinemment, d’où la réaction de Florian Thauvin vendredi soir. Après la nette victoire face à Angers (5-1) en Ligue 1, le milieu offensif du Racing Club de Lens a partagé sa déception. Lui qui avait participé aux deux derniers rassemblements de l'équipe de France

« Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j’ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception, a réagi le champion du monde 2018 au micro de Ligue 1+. Mais si je n’y suis pas aujourd’hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Donc il faut que je sois performant, que je donne le maximum, que je continue comme ça. On verra ce qui se passera d’ici à la fin de saison. » Affecté, Florian Thauvin s’est également confié dans le vestiaire des Sang et Or.

Bien évidemment qu'on en a discuté - Florian Thauvin

En interne, les choix de Didier Deschamps ont été commentés dans la mesure où l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’était pas le seul Lensois attentif à l’annonce de la liste jeudi. « Concernant les autres, bien évidemment qu'on en a discuté, a poursuivi Florian Thauvin. Je vous réponds la même chose, en tant que compétiteurs, on veut tous faire partie de l'équipe de France. » A commencer par le latéral gauche Matthieu Udol qui enchaîne les bonnes performances cette saison.