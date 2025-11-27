EdF : Deschamps ne l’a jamais appelé, il ne comprend pas

En déplacement à Strasbourg ce jeudi en Ligue Europa Conférence, le Français Maxence Lacroix s’offre une exposition bénéfique pour son objectif. Le défenseur central de Crystal Palace ambitionne de disputer le Mondial 2026 avec l'équipe de France.

Après OM-Newcastle (2-1) et PSG-Tottenham (5-3), on aura droit à une troisième confrontation franco-anglaise cette semaine. Strasbourg s’apprête à recevoir Crystal Palace ce jeudi lors de la 4e journée de Ligue Europa Conférence. Ce sera l’occasion pour le Français Maxence Lacroix de s’offrir une exposition médiatique dans l’Hexagone. Le défenseur central de Crystal Palace espère taper dans l’œil du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.

J'évolue dans le championnat idéal - Maxence Lacroix

Si ce match est l'occasion d'attirer l'attention de Didier Deschamps ? Non, je ne pense pas, a répondu l’ancien joueur de Sochaux dans les colonnes de L’Equipe. La Premier League est quand même bien plus regardée que la Ligue Europa Conférence... L'équipe de France, c'est un rêve de gosse. Surtout avec la Coupe du monde qui arrive, on a envie de faire partie de cette aventure. Aujourd'hui, comme j'affronte les meilleurs attaquants du monde tous les week-ends, je pense que j'évolue dans le championnat idéal pour franchir ce dernier palier. » , a répondu l’ancien joueur de Sochaux dans les colonnes de L’Equipe.

Une première convocation avant le Mondial 2026 semble assez improbable. En charnière centrale, Didier Deschamps dispose de nombreuses solutions. Et Maxence Lacroix n’est même pas certain de figurer parmi les pré-convoqués. « Si j'ai au moins reçu des pré-convocations ? C'est le club qui les reçoit et je ne leur ai jamais posé la question, a indiqué le défenseur de 25 ans attentif à l’annonce des listes. Je préfère ne pas savoir et me mettre à 14 heures devant YouTube. Je regarde toutes les annonces de Deschamps en direct, avec l'espoir d'être appelé. Si tu ne crois pas en toi-même, c'est un peu complexe, le foot (il rit). » Confiant, le coéquipier de Jean-Philippe Mateta attend donc la prochaine liste en mars.