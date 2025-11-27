Maxence Lacroix

EdF : Deschamps ne l’a jamais appelé, il ne comprend pas

Equipe de France27 nov. , 18:30
parEric Bethsy
1
En déplacement à Strasbourg ce jeudi en Ligue Europa Conférence, le Français Maxence Lacroix s’offre une exposition bénéfique pour son objectif. Le défenseur central de Crystal Palace ambitionne de disputer le Mondial 2026 avec l'équipe de France.
Après OM-Newcastle (2-1) et PSG-Tottenham (5-3), on aura droit à une troisième confrontation franco-anglaise cette semaine. Strasbourg s’apprête à recevoir Crystal Palace ce jeudi lors de la 4e journée de Ligue Europa Conférence. Ce sera l’occasion pour le Français Maxence Lacroix de s’offrir une exposition médiatique dans l’Hexagone. Le défenseur central de Crystal Palace espère taper dans l’œil du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.
J'évolue dans le championnat idéal
- Maxence Lacroix
« Si ce match est l'occasion d'attirer l'attention de Didier Deschamps ? Non, je ne pense pas, a répondu l’ancien joueur de Sochaux dans les colonnes de L’Equipe. La Premier League est quand même bien plus regardée que la Ligue Europa Conférence... L'équipe de France, c'est un rêve de gosse. Surtout avec la Coupe du monde qui arrive, on a envie de faire partie de cette aventure. Aujourd'hui, comme j'affronte les meilleurs attaquants du monde tous les week-ends, je pense que j'évolue dans le championnat idéal pour franchir ce dernier palier. »
Une première convocation avant le Mondial 2026 semble assez improbable. En charnière centrale, Didier Deschamps dispose de nombreuses solutions. Et Maxence Lacroix n’est même pas certain de figurer parmi les pré-convoqués. « Si j'ai au moins reçu des pré-convocations ? C'est le club qui les reçoit et je ne leur ai jamais posé la question, a indiqué le défenseur de 25 ans attentif à l’annonce des listes. Je préfère ne pas savoir et me mettre à 14 heures devant YouTube. Je regarde toutes les annonces de Deschamps en direct, avec l'espoir d'être appelé. Si tu ne crois pas en toi-même, c'est un peu complexe, le foot (il rit). » Confiant, le coéquipier de Jean-Philippe Mateta attend donc la prochaine liste en mars.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0166
OM

Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire

ICONSPORT_274616_0021
Europa Conference League

ECL : Programme et résultats de la 4e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_278326_0108
Europa League

Surprise, Nice s’incline en Europa League

Fil Info

21:00
Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire
20:47
ECL : Programme et résultats de la 4e journée
20:46
EL : Programme TV et résultats de la 5e journée
20:43
Surprise, Nice s’incline en Europa League
20:35
EL : Le LOSC dynamite le Dinamo
20:30
Rennes remonte en flèche, Habib Beye en était sûr
20:00
ECL : Strasbourg - Crystal Palace : les compos (21h sur Canal+)
20:00
De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue
19:51
EL : Maccabi Tel-Aviv - OL : les compos (21h sur Canal+ Foot)

Derniers commentaires

De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue

Lookman ferait l affaire

PSG : La grande annonce de Marquinhos sur son avenir

Marquinhos 😍😍😍😍 reste jusqu a tes 35 ...meme 40 !!!! Ton nom est gravé a jamais PSG !!!

Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défi

Stratégie assumée . Si tu forme des jeunes , il va falloir leur faire confiance

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

"mais on ne gobait rien du tout." omg. le type en a encore plein la bouche. mais reveilles toi. tout le monde a tenté de t expliquer depuis 2 ans. t es la groupie n 2. et la encore ou il est en proces , que Bota va aussi le mettre a tribunal, toi tu oses encore dire du bien de ce mec. mdr. t en es un sacré qd meme

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

mais si on ira loin .Il faut arreté de le casser.il n'a pas fait de miracles hier c'est sur mais on doit le mettre en confiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading