Edf : Deschamps n'a aucune pitié pour Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Marc Verti

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 15 septembre sa liste pour deux matchs de la Ligue des Nations. Paul Pogba est absent de cette liste pour blessure. Le sélectionneur des Bleus s'est exprimé sur l'affaire du joueur de la Juventus qui défraye les chroniques.

Blessé avec la Juventus, Paul Pogba se remet doucement de sa blessure au genou après une opération médicale tardive. Le milieu de terrain qui est au cœur d'une polémique mondiale depuis plusieurs semaines est resté à Turin. Didier Deschamps a livré son ressenti sur la situation du champion du monde. « Ne me demandez pas d'intervenir dans des histoires, créées, recréées, aujourd'hui, la justice fait son travail. Mais malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui est solide, qui a du caractère et il est focus sur le terrain » a déclaré le sélectionneur de l'Équipe de France.

Pogba au mondial, Deschamps brouille les pistes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Si Didier Deschamps préfère ne pas se mouiller sur l'affaire de Paul Pogba et laisse la justice faire son travail, il a néanmoins mis en garde le joueur de 29 ans concernant sa participation à la Coupe du monde. « Il est impossible aujourd'hui d'affirmer quoi que ce soit. Il y a un délai avec une fourchette plus ou moins longue. Je connais très bien Paul avec qui j'échange régulièrement. Aujourd'hui, personne, même lui, ne peut affirmer s'il sera là. Je ne sais pas s'il pourra être guéri. Et depuis que je suis là, j'ai jamais pour un tournoi final pris un joueur s'il n'était pas totalement rétabli » a expliqué l'entraîneur français qui reste évasif au sujet de la présence ou non de Pogba pour le mondial au Qatar. L'attente risque d'être longue pour l'ancien joueur de Manchester United.