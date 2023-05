EdF : Deschamps met 55 joueurs sous pression

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

En dehors des périodes internationales, Didier Deschamps a évidemment à l'oeil de très nombreux joueurs. Le sélectionneur de l'équipe de France a confié qu'avec son staff, il supervise 55 joueurs à travers l'Europe.

La vie de sélectionneur d'une équipe nationale est forcément moins rythmée que celle d'un entraîneur d'un grand club européen. Pourtant, Didier Deschamps ne perd pas son temps et reste attentif aux performances des joueurs qui ont le potentiel pour rejoindre l'équipe de France. Avec son staff, principalement son adjoint Guy Stéphan et l'entraîneur des gardiens Franck Raviot, Didier Deschamps supervise 55 joueurs dans différents clubs européens, que ce soit au stade, ou à la télévision, tout au long de la saison 2022/2023. À l'occasion d'un entretien pour Téléfoot, l'ancien entraîneur de l'OM et de l'AS Monaco a expliqué sa méthode pour regarder les matchs de tous les joueurs susceptibles d'être appelés en équipe de France.

La méthode de Didier Deschamps pour superviser les Bleus

« On les voit, tous, à un moment ou un autre. On ne peut pas tous les voir le même week-end mais on couvre pratiquement tous les matchs. Après, chacun se nourrit des analyses de l'un et de l'autre » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France au sujet de la répartition des 20 matchs à recadrer chaque week-end pour scruter les performances des meilleurs joueurs français. Par exemple, Guy Stéphan sera ce dimanche au Stade Louis II pour assister à la rencontre de Ligue 1 entre Monaco et Lille. L’adjoint de Didier Deschamps se rendra ensuite à Milan, mardi, pour superviser la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l’Inter et l’AC Milan. Didier Deschamps doit se tenir prêt pour les deux prochaines échéances des Bleus, à savoir le 16 juin contre Gibraltar et le 19 juin contre la Grèce. Deux rencontres dans le cadre des éliminatoires pour le championnat d'Europe des nations en 2024 qui se déroulera en Allemagne. Les Bleus espèrent y faire bonne figure après avoir atteint la finale de la Coupe du monde au Qatar.