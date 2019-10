EdF : Deschamps menacé par mail chez les Bleus !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Bundesliga.

La semaine dernière, le rassemblement de l’Equipe de France a été marqué par plusieurs polémiques concernant les joueurs blessés ou incertains. Le flou a longtemps plané autour de Kylian Mbappé, lequel a rapidement été jugé inapte par le staff des Bleus pour les matchs contre l’Islande et la Turquie. En revanche, la situation était différente pour Lucas Hernandez. Touché au genou, le joueur a déclaré forfait pour le premier match mais n’a pas quitté le groupe… et a même été titularisé pour le second match au Stade de France.

Mais selon les informations du Journal du Dimanche, le Bayern Munich avait envoyé un médecin en France afin que celui-ci assiste à la radio de Lucas Hernandez. Ce n’est pas tout puisque le club allemand est jusqu'à aller écrire un mail au staff des Bleus… avec l’UEFA en copie, dans le but de prendre toutes les mesures pour se couvrir et mettre le staff tricolore face à ses responsabilités en cas de problème avec Lucas Hernandez durant le second match. Des méthodes que Didier Deschamps, qui n’est pas du genre à apprécier qu’on lui dise quoi faire avec ses joueurs, n’a évidemment pas apprécié. Il l’a d’ailleurs fait savoir à son président… et au Bayern Munich.