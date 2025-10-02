EdF : Deschamps l’a zappé, Thauvin lui fait une promesse

En grande forme avec le Racing Club de Lens, Florian Thauvin n’a pas été convoqué par Didier Deschamps. Mais l’ailier français n’a pas dit son dernier mot et prévoit une montée en puissance dans les semaines à venir.

C’était l’une des principales interrogations avant l’annonce de la liste ce jeudi. Compte tenu de ses performances, Florian Thauvin pouvait prétendre à un retour en équipe de France . Mais pour le moment, l’ailier du Racing Club de Lens devra se contenter d’une simple pré-convocation. Didier Deschamps a choisi de miser sur la jeunesse au détriment de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. La porte reste néanmoins ouverte pour le Lensois qui promet d’atteindre un niveau supérieur.

Ma meilleure version dans un mois et demi - Florian Thauvin

« J'ai eu une préparation tronquée, a rappelé dans L'Equipe l’ailier arrivé cet été en provenance de l’Udinese. Le temps joue pour moi. Chaque semaine qui passe, chaque match m'aide à devenir plus fort. Je veux être davantage prêt physiquement d'ici à un mois et demi et donner la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas oublié que j'ai raté les deux derniers mois et demi de la saison dernière. Soit quatre mois d'arrêt en comptant les congés avant de reprendre avec un groupe. Il faut autant de temps pour revenir à mon meilleur niveau. Je suis très content, car je me sens bien. Avec l'expérience, je me gère mieux que par le passé. Mais j'ai encore une marge de progression. »

Parmi ses axes d’amélioration, Florian Thauvin espère parvenir à multiplier les courses à haute intensité. « J'ai énormément travaillé les longues courses et les distances en Italie. C'est nouveau pour les gens qui ne regardent que la Ligue 1. Je ne courais pas autant avant. Mais en Italie, l'entraîneur me demandait énormément d'efforts. Là, j'en suis à 11,5 km dans mes rencontres. Au-delà de mes standards techniques, j'essaie de courir beaucoup pour l'équipe », a expliqué le natif d’Orléans, dont le nouvel état d’esprit ne peut que plaire à Didier Deschamps.