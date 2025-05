EdF ‍: Deschamps fâche le Real, Mbappé sera retenu

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Afin de préparer au mieux la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, Didier Deschamps demande à ses internationaux d’arriver avant le début de la trêve. Une consigne inacceptable pour le Real Madrid qui ne laissera pas Kylian Mbappé ni Aurélien Tchouaméni partir avant la date initialement prévue.

Pour Didier Deschamps et son staff technique, la prochaine trêve internationale ressemble à un casse-tête à cause du calendrier. Le sélectionneur de l’équipe de France doit déjà composer avec sept joueurs (Lucas Hernandez, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Benjamin Pavard) qui disputeront la finale de la Ligue des Champions le 31 mai, cinq jours avant la demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. C’est peut-être cette contrainte qui a incité le Bayonnais à modifier l’agenda.

Même si la trêve internationale débute officiellement le lundi 2 juin, Didier Deschamps a demandé à fixer le début du rassemblement au vendredi 30 mai, sans avoir la certitude que ses hommes seront libérés. « Les clubs sont dans leurs droits, commentait le sélectionneur mercredi. Si certains clubs décident de ne libérer leurs joueurs que le 2 juin, je ne pourrai rien y faire. Est-ce que ce sera le cas ? Je ne veux pas leur donner des idées (sourire). » Souvent réticent en période de trêve internationale, le Real Madrid n’a pas du tout apprécié cette demande.

Malo Gusto dans le même cas

Le média Defensa Central affirme que la Maison Blanche y voit un coup de pression du Français. Agacé, le club madrilène a donc ordonné à Aurélien Tchouaméni et à Kylian Mbappé de ne pas écourter leurs vacances et de n’arriver à Clairefontaine que le lundi 2 juin. Le Real Madrid privilégie le repos de ses éléments qui disputeront ensuite le Mondial des clubs (du 14 juin au 13 juillet). A noter que Chelsea pense à retenir son latéral droit Malo Gusto pour les mêmes raisons.