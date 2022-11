EdF : Deschamps et les Bleus, c'est forcément fini

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'est plus qu'à quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps a déjà pas mal de pression sur les épaules.

Didier Deschamps et ses hommes vont bientôt rentrer dans le vif du sujet. En effet, le 20 novembre prochain débutera une nouvelle Coupe du monde. Le moment pour les Bleus de remettre leur titre en jeu et d'une nouvelle fois combattre pour le plus beau titre mondial. Cela ne sera pas chose aisée, surtout au vu des absences à déplorer pour Didier Deschamps. En plus de Paul Pogba et N'Golo Kanté, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas tous ses hommes au meilleur de leur forme. Après la sortie précoce dès les huitièmes de finale du dernier Euro, la France a une pression maximale sur les épaules. Le sélectionneur des Bleus doit en plus composer avec l'ombre de Zinedine Zidane, annoncé comme son successeur après la Coupe du monde. Pour certains, comme Maxime Dupuis, impossible de voir Deschamps continuer après le Mondial.

Deschamps et les Bleus, c'est la fin

Information Téléfoot de @SaberDesfa sur les Bleus :



- L'une des possibilités tactiques envisagée par Didier Deschamps et son staff est un schéma en 4-3-3



- Il s'agit une piste étudiée et creusée par le staff à l'instant T et non pas d'une compo probable pour France - Australie pic.twitter.com/FEzZPwVaK8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 13, 2022

Lors d'une vidéo pour Eurosport, le journaliste a en effet donné son avis sur le sort du sélectionneur. Et il ne voit aucune issue positive pour le voir rester après la Coupe du monde au Qatar. « Naturellement je dirais oui. Il arrive au bout d'une histoire. J'ai l'impression que n'importe quel résultat amène à la fin. On va déjà voir si Deschamps a repris la main qu'il avait parfaitement jusqu'à l'Euro et ce n'est pas une évidence. S'il se crashe, c'est certain, il partira avec la pression populaire avec Zidane qui attend derrière. S'il fait une Coupe du monde très acceptable pour un champion du monde, je ne suis pas certain non plus et ce sera selon son envie. Et si jamais il gagne, il faut partir. Le type aura fait 4 Coupe du monde et en aurait gagné 3. De quoi a-t-il envie ? On ne sait pas. Il ne peut pas dire qu'il veut partir pour le moment », a notamment indiqué Maxime Dupuis, impatient de voir quel visage proposeront Didier Deschamps et ses hommes lors du Mondial au Qatar. L'entrée en lice de l'équipe de France aura lieu le 22 novembre prochain face à l'Australie. Quelques doutes subsistent concernant le onze qui sera aligné au vu des méformes et retours de blessure de certains.