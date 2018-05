EdF : Deschamps est cash, sa liste va en choquer plus d'un

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Ces derniers jours, Didier Deschamps communique régulièrement sur le site de la FFF. Il faut dire que le grand moment arrive vite pour le sélectionneur tricolore, qui dévoilera jeudi soir sa liste de 23 joueurs sélectionnés pour disputer le Mondial en Russie cet été. Et au vu du potentiel offensif à sa disposition, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va forcément faire des malheureux. C’est pour cette raison que le patron des Bleus a prévenu tout son monde : sa liste va générer des « incompréhensions » et des « débats » dans les prochains jours. On en doute pas…

Deschamps, l'homme qui regarde 12 matchs en 2 jours

« Pour la liste définitive, je ne vous cache pas que les choix s’opèrent entre des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de qualités, qui ont réalisé une très belle saison et peuvent présenter des statistiques avec leur club très, très bonnes. Je ne pourrai pas tous les prendre. Je n’ai que vingt-trois places. Il se peut que ça génère des débats, de l’incompréhension » a expliqué Didier Deschamps avant de confier qu’il regardait plus de 10 matchs par week-end afin de ne rien rater des matchs des potentiels sélectionnés. « J’ai fait des choix au mois de mars mais depuis, deux mois de compétition se sont écoulés. Nous supervisons une bonne cinquantaine de joueurs. On se déplace ponctuellement. On se répartit les matches avec Guy (Stéphan). Franck (Raviot) supervise exclusivement les gardiens. Avec Guy, on regarde une douzaine de matches par week-end chacun, parfois en simultané ». Fin du suspense dans moins de deux jours…