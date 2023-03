EdF : Deschamps énerve un Chasseur, il prend une balle perdue

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré les débuts réussis en éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France n’a pas forcément séduit dans le jeu. Au-delà des résultats, de nombreux observateurs réclament désormais un contenu plus convaincant.

Après le festival contre les Pays-Bas (4-0) vendredi dernier, les Bleus n’ont pas connu la même réussite en Irlande (1-0). L’équipe de France a bien ramené les trois points de son déplacement à Dublin. Mais les grandes difficultés dans le jeu n’ont pas rassuré. Cette possession souvent stérile a en effet confirmé l’absence d’identité de jeu, constate le journaliste Cédric Chasseur, impatient de voir le sélectionneur Didier Deschamps instaurer un vrai style.

Quel projet de jeu ?

« C'est vrai qu'il manque peut-être un peu de folie, un peu d'étincelle sur ce match, a réagi le spécialiste d’Europe 1. Moi j'aimerais voir un peu plus clair dans le projet de jeu. Aujourd'hui il y a un système qui commence à se mettre en place depuis la Coupe du monde : ce 4-2-3-1 ou 4-3-3 qui est instauré. Mais il manque toujours ce fil conducteur. Il y a un début de colonne vertébrale de Mike Maignan à la défense centrale jusqu'à Kylian Mbappé, et on voit que Randal Kolo Muani est en train d'émerger à la pointe de l'attaque. »

Christophe Dugarry sur la prestation des Bleus contre l’Irlande💬: « Est-ce que ce genre de match est une surprise ? Des matchs gagnés sans proposer grand-chose on en a déjà vu énormément sous l'ère Deschamps. On est trop souvent décevants face à ce genre d'adversaires. [...]… pic.twitter.com/L2tITut5Pk — Footballogue (@Footballogue) March 28, 2023

« Il reste peut-être ce milieu de terrain où il y a quand même Adrien Rabiot et Antoine Griezmann mais... J'aimerais que ce soit plus poussé dans le système de jeu, qu'on arrive davantage à lire, a réclamé le journaliste. On voit que le système c'est avant tout se servir de la vitesse, avec notamment Kolo Muani et Mbappé qui plongent entre les latéraux et les défenseurs centraux adverses. Mais parfois c'est un peu brouillon. J'aimerais qu'un style français se dégage. Mais c'est un bon début et on peut construire là-dessus. » Des critiques qui rappellent forcément celles de Christophe Dugarry.