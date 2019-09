EdF : Deschamps déplore l'énorme bug du Stade de France

Dans : Equipe de France, Foot Mondial.

Samedi soir, les bourdes se sont accumulées au Stade de France en marge du match entre l’Equipe de France et l’Albanie. En effet, l’hymne d’Andorre a été jouée, provoquant la colère des Albanais, lesquels ont logiquement exigé que leur hymne soit diffusée avant de pouvoir débuter la rencontre. Un bug totalement inhabituel qui a également froissé Didier Deschamps, lequel s’est excusé auprès des Albanais après la large victoire des Bleus (4-1).

« C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver et qui est malheureusement arrivé. On discutait avec l'arbitre et je comprends tout à fait la position des Albanais, même si je n'avais pas compris les sifflets sur le moment. Voilà, c'est arrivé malheureusement. Je m'en excuse encore maintenant. C'est logique qu'on ait attendu que les Albanais aient leur hymne avant le match » a indiqué le sélectionneur national dans des propos rapportés par RMC. Espérons que mardi face à Andorre, ce ne soit pas l’hymne albanais qui soit diffusé par les sonos du Stade de France…