Edf : Deschamps confie sa tristesse à un mois du Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Si Didier Deschamps a été le témoin du sacre de Karim Benzema au ballon d'or, la joie de l'entraîneur de l'Équipe de France n'a été que de courte durée puisqu'il doit faire face à l'absence de l'un de ses plus fidèles cadres pour la Coupe du monde.

Lors du dernier rassemblement de l'Équipe de France, les Bleus ont sauvé leur place dans la poule A de la ligue des Nations malgré une cascade d'absents. Si petit à petit, les joueurs commencent à revenir de blessure, certains ne sont toujours pas de retour sur les terrains comme Paul Pogba ou Wesley Fofana et d'autres se sont blessés récemment comme Boubacar Kamara ou Presnel Kimpembe. À l'orée du mondial au Qatar, Didier Deschamps prépare sa liste pour cette coupe du monde en hiver. Mais le technicien français devra malheureusement composer sans N'Golo Kanté. Le joueur de Chelsea a été victime d'une rechute à l'entraînement et ne devrait pas être apte pour faire partie du voyage au Moyen-Orient. Une absence qui attriste tous les supporters des Bleus, mais également Didier Deschamps qui entretient une relation particulière avec le milieu de terrain.

Deschamps regrette l'absence de Kanté

« Je suis triste pour lui. Il est déçu. Il a enchaîné des soucis physiques ces deux dernières saisons. Il a rechuté après une blessure musculaire, qui l'emmènera sur des délais de récupération qui iront au-delà de la Coupe du monde. Ne pas avoir NG, c'est une force en moins, de par son énergie, son expérience. Humainement, c'est un petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire et qui a été toujours très important pour tous ses clubs et pour nous. Il va nous manquer, mais il faut faire avec » a confié le sélectionneur des Bleus dans des propos relayés par l'AFP. Le champion du monde 2018 laissera le milieu de l'Équipe de France orphelin et l'obligation à Didier Deschamps de trouver une solution crédible pour le remplacer.