Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France et Didier Deschamps sont dans la tourmente après les grosses blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Le PSG avait prévenu en vain la FFF des soucis physiques de ses joueurs. Le sélectionneur doit justifier la vision de son staff.

Le rassemblement de septembre avait tout pour être réussi en Equipe de France. Ousmane Dembélé est proche de recevoir le Ballon d'Or, Kylian Mbappé revient en forme avec le Real Madrid et un jeune talent comme Maghnes Akliouche faisait ses premiers pas en bleu. En plus, la France a battu l'Ukraine dans un match crucial pour se qualifier au Mondial 2026. Néanmoins, le destin de la semaine a basculé en 30 minutes. Désiré Doué est sorti à la pause, touché au mollet. Son remplaçant Dembélé s'est lui plaint de la cuisse sur une course. Le bilan est terrible pour les deux cadres du PSG : 4 semaines d'absence pour le premier, 6 semaines au moins pour le second. Le club parisien est très en colère.

Le staff de Deschamps doit rendre des comptes

C'est d'autant plus le cas que la direction du Paris Saint-Germain avait envoyé un courrier à la FFF pour prévenir de l'état physique précaire de ses joueurs. La polémique est donc immense alors que le PSG aborde une phase de Ligue plus difficile que jamais en Ligue des champions. Intervenant de l'After Foot sur RMC, Elton Mokolo juge les faits très graves. Il somme Didier Deschamps de venir s'expliquer devant la presse et de justifier la décision de son staff d'aligner les deux parisiens blessés.

Le PSG avait envoyé un courrier d'avertissement à la FFF avant Ukraine-France



🎙️@EltoMok:"J'attends Deschamps au tournant lors de sa prochaine conf de presse. Les accusations du PSG sont très graves. Il y a trois victimes dans l'histoire: Dembélé, le PSG et l'équipe de France" pic.twitter.com/m7wZ3lWncq — After Foot RMC (@AfterRMC) September 6, 2025

« Et là pour le coup j’attends au tournant Didier Deschamps à l’occasion de sa prochaine conférence de presse. Parce qu’une fois qu’on a vu le courrier du PSG, ce sont des accusations qui sont pour moi très graves. Ça veut dire qu’au PSG on avance, des preuves à l’appui, que des joueurs ne sont pas en bonne santé. Et du côté de l’Équipe de France c’est « circulez, il n’y a rien à voir ! ». Et ça quand tu sais que le staff a déjà été pointé du doigt à la coupe du monde 2022 avec le cas Karim Benzema, pour moi ça me pose un vrai problème », a t-il lâché. Pas sûr toutefois que ces explications forcées consolent le Paris Saint-Germain, sérieusement affaibli pour les semaines à venir.