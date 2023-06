EdF ‍: Deschamps a de nouveaux talents dans le viseur

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avant le prochain rassemblement de l’équipe de France A, Didier Deschamps a prévu d’observer de nouveaux talents tricolores. Le sélectionneur des Bleus sera très attentif aux U17 français qui s’apprêtent à disputer la finale de l’Euro contre l’Allemagne ce vendredi soir.

Les éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivent pour l’équipe de France. Après les victoires contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (1-0) en mars dernier, les vice-champions du monde ont rendez-vous à Gibraltar et face à la Grèce les 16 et 19 juin. Deux rendez-vous pour lesquels Didier Deschamps a déjà annoncé sa liste mercredi. Mais en attendant d’accueillir ses 23 internationaux à Clairefontaine, le sélectionneur des Bleus s’intéresse particulièrement à un autre rendez-vous.

🗣️ « 𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳𝘢𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘤𝘰𝘶𝘱 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 »



Didier Deschamps a laissé un petit message aux U17, quelques heures avant leur 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐄𝐮𝐫𝐨 face à l’Allemagne (20h00) 🇩🇪 pic.twitter.com/9d4jvKlHIy — FFF (@FFF) June 2, 2023

Ce vendredi soir, les U17 tricolores vont défier l’Allemagne en finale de l’Euro. Didier Deschamps n’a pas prévu de se déplacer jusqu’à Budapest pour assister à la rencontre. Mais l’ancien coach de l’Olympique de Marseille ne manquera rien de cet événement pour les hommes du sélectionneur Jean-Luc Vannuchi, à qui il a adressé un message d’encouragement dans une vidéo relayée par la Fédération Française de Football sur Twitter. « Félicitations déjà pour votre qualification en finale, a commencé le Bayonnais. A Jean-Luc et à tout le staff, je vous souhaite le meilleur pour cette finale contre l'Allemagne. »

Une belle exposition pour les Bleuets

« C'est un titre de champion d'Europe, ce n'est pas rien. Ça fera partie de votre palmarès, j'espère, dans une longue carrière pour vous tous, a poursuivi le technicien. Je vous regarderai. Pour vous, individuellement et collectivement, un titre au niveau international c'est quelque chose d'important. Et puis la fierté de représenter la France. Il y aura beaucoup de monde derrière vous et je regarderai ça avec beaucoup de passion et à fond derrière vous. Bon courage à tous ! » Sous les yeux de Didier Deschamps et de bien d’autres observateurs, cette finale peut représenter un tremplin pour les jeunes talents français.