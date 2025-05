EdF ‍: Coup dur, Malo Gusto arrive au fond du trou

Dans : Equipe de France.

Convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, Malo Gusto n’arrivera pas dans les meilleures conditions. Le latéral droit de Chelsea vient de rater sa finale de la Ligue Europa Conférence au terme d’une saison compliquée sur le plan individuel.

Heureusement pour Malo Gusto, Chelsea a fini par renverser le Betis (4-1). Il n’empêche que le latéral droit des Blues ne gardera pas que de bons souvenirs de cette finale de la Ligue Europa Conférence. Les Espagnols avaient ouvert le score en première période grâce à une mauvaise passe plein axe du Français. De quoi agacer son manager Enzo Maresca qui l’a remplacé par Reece James dès la mi-temps.

« Malo Gusto est l’un de mes joueurs préférés, mais le but que nous avons encaissé vient de sa passe, a expliqué le coach italien après la rencontre. Ce sont de jeunes joueurs, ce n'est pas grave de faire une erreur et il faut continuer. Mais après son erreur, il n'était plus dans son match. Il le sait. C'est un top joueur. » Cette prestation ratée vient conclure une saison plutôt décevante pour l’ancien Lyonnais, qui s’attendait à un bien meilleur rendement pour sa deuxième année à Londres.

« C'est ce que j'imaginais, confiait-il à L’Equipe cette semaine. Je pensais que c'était la suite logique par rapport à la saison dernière. Je parle de mon niveau de jeu et de l'influence que je peux avoir dans une équipe. Il y a plein de raisons, mais ce n'est pas le problème. Il faut connaître des moments comme ça pour se forger un mental. » Malo Gusto devra effectivement relever la tête dans les prochains jours. Convoqué pour la deuxième fois en équipe de France, le natif de Décines a une carte à jouer en l’absence du titulaire Jules Koundé.