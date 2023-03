EdF : Corinne Diacre refuse de partir et menace

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que des rumeurs font état d'un départ imminent pour Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine, la principale concernée est sortie du silence. Et elle compte bien rester en poste.

Il y a quelques jours, certaines cadres de l'équipe de France de football féminine ont annoncé se mettre en retrait des Bleues et ce, juste avant la Coupe du monde. Une manière de dénoncer certains fonctionnements au sein de l'équipe de France mais aussi le comportement de Corinne Diacre. Si des informations indiquaient que la sélectionneuse des Bleues était sur le départ de façon imminente, elle a tenu à réagir et réaffirmer une nouvelle fois son intention de rester à la tête des Bleues jusqu'au Mondial. Et ce timing intervient à la veille d'un Comex de la FFF où son cas sera discuté.

Diacre riposte avant le Comex

🚨 Corinne Diacre est « déterminée » à rester à la tête des Bleues, malgré une « opération de déstabilisation » à son encontre. 🇫🇷



(communiqué/AFP) pic.twitter.com/HRXbMrDlxY — Actu Foot (@ActuFoot_) March 8, 2023

Dans un communiqué transmis mercredi à l'AFP, Corinne Diacre indique notamment : « Au regard du déchainement médiatique honteux de ces derniers jours, je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien. Et surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du monde ». Une sortie qui a le mérite d'être claire, alors que les noms d'Hervé Renard et de Gérard Prêcheur reviennent avec insistance pour prendre la relève de Corinne Diacre si cette dernière partait dans les prochaines heures. Pour rappel, la Coupe du monde féminine aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Bleues seront amputées, si rien ne change d'ici-là, de Wendie Renard, Kadidiatou Diani ou encore Marie-Antoinette Katoto, qui ne veulent plus revêtir le maillot tricolore tant que Corinne Diacre sera en poste. Les prochaines heures nous en diront plus avec le Comex de la FFF qui aura lieu ce jeudi.