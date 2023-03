EdF : Contre Benzema, Aulas soutient Deschamps à contre-cœur

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Surpris par la version du sélectionneur Didier Deschamps, l’ancien attaquant des Bleus Karim Benzema a prévu de s’exprimer sur les conditions de son forfait au Mondial 2022. Les tensions entre les deux hommes sont loin d’être terminées. Une situation qui place Jean-Michel Aulas dans une position inconfortable.

Didier Deschamps et Karim Benzema n’ont pas vécu cet épisode de la même manière. Enfin sorti du silence, le sélectionneur de l’équipe de France a confirmé que l’attaquant du Real Madrid, blessé, devait faire une croix sur la Coupe du monde 2022. Le technicien a également précisé que le Merengue avait lui-même décidé de quitter précipitamment le groupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Je sors de sa chambre vers 1h du matin, je dis à Karim qu'il n'y a pas d'urgence pour son retour chez lui, racontait Didier Deschamps. Je vais me coucher, les joueurs dorment. Quand je me lève le lendemain matin, on me dit qu'il est parti. Il avait décidé de partir par un vol commercial. Je lui envoie un SMS, il m'a répondu quand il a atterri. C'est la vérité, il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là. » Pas tout à fait selon Karim Benzema.

En effet, le Ballon d’Or 2022 a contredit le sélectionneur sur les réseaux sociaux. Choqué par « l’audace » de Didier Deschamps, Karim Benzema a donc prévu de donner sa version. « Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple », a annoncé KB9 sur Instagram. Une situation inconfortable pour Jean-Michel Aulas que l’on sait attaché à son ancien attaquant, mais contraint de soutenir le coach tricolore en tant que dirigeant à la Fédération Française de Football.

Le regret d'Aulas

« C'est très bête. Le football est parfois très bête. C'est un gros gâchis, a regretté le patron de l’Olympique Lyonnais, contacté par Le Figaro. Est-ce qu'on aurait pu s'éviter ce genre de choses ? Je le pense. Comme je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé et que je fais partie de la fédération, jusqu'à ce que j'ai une autre version, on est dans la légitimité évidemment de soutenir Didier Deschamps. » Pour le patron rhodanien, c'est aussi une manière de ne froisser personne.