EdF : Coman titulaire indiscutable ? Domenech freine fort !

Dans : Equipe de France.

C'est une évidence, Kingsley Coman a été l'homme du match samedi soir lors de la confrontation entre la France et l'Albanie. En plus de son doublé, le joueur du Bayern Munich a rendu une copie parfaite sur son côté, et au lendemain de cette prestation tout le monde s'enthousiasme pour l'ancien parisien. Reste que Didier Deschamps a d'autres solutions à ce poste et que la titularisation de Kingsley Coman sur le long terme est loin d'être acquise. Pour Raymond Domenech, il est évident qu'il faut tout de même attendre un peu avant de crier au génie.

« Si Coman est devenu titulaire ? On verra. Mais ce n’est pas ce match-là contre l’Albanie qui en fera un titulaire ou pas. D’ailleurs c’était tellement facile sur son côté que quand Ikoné est entré en fin de match il a marqué lui aussi au même endroit dans les mêmes conditions. S’il y avait eu un troisième joueur, il aurait marqué de ce côté-là (…) Coman est une alternative, une option, mais il n’est pas devenu un titulaire », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur national. Raymond Domenech veut laisser du temps au temps, même si au final Didier Deschamps fera ce qu'il veut sans lui rendre des comptes.