EdF : Coman future star des Bleus, il dit non

Dans : Equipe de France, Bundesliga.

Face à l’Albanie et Andorre, Kingsley Coman a marqué des points auprès de Didier Deschamps en Equipe de France.

Buteur lors des deux matchs, l’attaquant du Bayern Munich souhaite rattraper le temps perdu, lui qui a été freiné par les blessures à répétition dont il a été victime. Mais dans les colonnes de France Football, l’ancien du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin a indiqué qu’il ne voulait pas être la future star des Bleus. Être disponible et au service de Didier Deschamps suffit à son bonheur…

« Les blessures ont joué un grand rôle. Si je ne m'étais pas blessé avant la Coupe du monde, peut-être que j'aurais pu y jouer un rôle. J'aurais parfois pu faire de meilleurs matches quand j'ai eu la chance de jouer. Mais je pense que j'ai toujours eu le bon comportement et surtout l'envie. En continuant sur cette ligne-là, ça paiera. Je ne joue pas pour devenir la star de l'équipe. On peut compter sur moi » a indiqué Kingsley Coman, homme fort des Bleus mais également du Bayern Munich depuis le début de la saison. Espérons que cela dure et que les pépins physiques épargneront le joueur formé à Paris cette année.