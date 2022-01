EdF : Christophe Galtier concurrent de Zinedine Zidane ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 ces dernières saisons, Christophe Galtier a un rêve : devenir un jour le sélectionneur de l’équipe de France.

Partout où il passe, Christophe Galtier remplit ses missions avec une certaine réussite. Après avoir replacé l’AS Saint-Etienne sur l'échiquier de football européen entre 2009 et 2017, il a ensuite permis au LOSC d’aller chercher un quatrième titre de champion de France la saison passée. Un exploit salué par tous les suiveurs du foot français, qui sait reconnaître le talent de Galtier. D’ailleurs, du côté de Nice cette saison, le coach de 55 ans refait des petits miracles, vu que son OGCN est deuxième du championnat derrière le PSG après 22 journées. Si personne ne sait où va s’arrêter l’équipe de Galtier, le technicien tricolore va faire de son mieux, avant de viser un jour le graal absolu, à savoir l’équipe de France ? « Galette » ne s’interdit rien.

[#EDF🇫🇷] Galtier💬: « L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. »



(France Info) pic.twitter.com/k7vJFT9da4 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 30, 2022

« L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. Est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là ? Je ne le sais pas. Je n'ai pas l'expérience, à l'inverse d'un Didier Deschamps, à l'inverse d'un Laurent Blanc précédemment. C'est un rêve incroyable, mais j'ai le droit de rêver. Mais je pense que le futur sélectionneur - le plus tard possible pour Didier - sera Zizou. L'équipe de France doit lui revenir s'il le veut », a avoué Galtier dans un entretien sur France Info. En cas d’échec dans cette volonté de coacher les Bleus un jour, Galtier pourrait se lancer un dernier gros défi en tentant sa chance à l’étranger, dans un grand championnat comme en Premier League, en Liga, en Bundesliga ou en Série A.