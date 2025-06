EdF ‍: Cherki titulaire contre l'Allemagne

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps va aligner une équipe remaniée face à l'Allemagne dimanche après-midi lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations.

En attaque, le sélectionneur de l'équipe de France sera privé d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, blessés et renvoyés au PSG. Deux absences qui vont profiter à Rayan Cherki, lequel va fêter sa première titularisation avec les Bleus. Selon L'Equipe, le meneur de jeu de l'OL va démarrer au poste de numéro dix en soutien de Kylian Mbappé. Les deux hommes seront épaulés par Randal Kolo Muani à droite et Marcus Thuram à gauche tandis que Désiré Doué, qui a enchaîné la finale de la Ligue des Champions et le match contre l'Espagne, sera au repos. On ignore en revanche pour l'instant de qui seront constitués la défense et le milieu de terrain des Bleus.