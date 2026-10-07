EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen

100% d accord avec Rothen !!
Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!
Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!
Entre les atypik et les autres fachos va y avoir un drame
Ou peut on retrouver l'interview afin de l'écouter ou de la.lire dans son intégralité ?
|Équipe
|Pts
|J
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|N
|D
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|BC
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|13
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Tu es quand même le seul gars à « travailler » dans un média qui reproche à un acteur du foot de ne pas être un robinet d’eau tiède 🤦🏽♂️. Tout en déformant ce qu’il a essayé d’exprimer avec fraîcheur et transparence. Parce que tu n’y comprends rien ou pour nuire? 🤷🏽♂️ @RothenJerome
🚨🚨 JÉRÔME ROTHEN CHARGE RAYAN CHERKI 🇫🇷, EN QUI IL ATTEND BEAUCOUP PLUS AVEC LES BLEUS. 🥶👇 🗣️ « MAIS ARRÊTEZ AVEC CHERKI 🇫🇷 ! T’as l’impression c’est Mbappé, Dembélé, Olise. 🙄 Alors je veux bien QU’IL FASSE LE FANFARON EN CONF. DE PRESSE APRÈS sur l’analyse du match… JE