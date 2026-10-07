EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen

Auteur d’une superbe entrée face à la Belgique, Rayan Cherki ne fait pas encore l’unanimité en équipe de France. Jérôme Rothen a dézingué sa communication, provoquant la réaction immédiate de l’entourage du Citizen.

Installé comme le nouveau dépositaire technique du jeu de l’équipe de France par Zinedine Zidane lors de ce rassemblement, Rayan Cherki doit s’épanouir dans un nouveau rôle de milieu relayeur en Bleus. Le meneur de jeu de Manchester City n’a pas tout bien fait durant ces quatre matchs, mais il a globalement marqué des points, notamment grâce à son entrée en jeu sublime contre la Belgique lundi soir. L’ancien Lyonnais peine pourtant à faire l’unanimité chez les suiveurs de l’équipe de France. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a par exemple dézingué sa communication.

Rothen « pas convaincu » par Cherki

« Arrêtez avec Cherki… Tu as l’impression que c’est Mbappé, Dembélé ou Olise. Je veux qu’il fasse le fanfaron en conférence de presse sur l’analyse du match. Mais quand je l’écoute dire ‘j’ai parlé avec Bettoni, j’en gardait un peu sous le pied, faites moi entrer et vous allez voir’… Donc les 3 premiers matchs, tu t’es foutu de nos troches ? Tu as attendu les 20 dernières minutes du dernier match pour sortir le génie Cherki ? Excusez-moi, mais il y a eu du bon et du moins bon. Il ne m’a pas convaincu totalement pour être un titulaire indiscutable » regrette Jérôme Rothen dans un avis qui mérite d’être tranché.

Une prise de position qui a toutefois déplu à son entourage et notamment à Bilel Ghazi. « Fanfaronner ? C’est ton ADN à toi ! Pour le reste, manière honteuse de déformer des propos pour alimenter ce qui se définit justement comme une fixette malsaine ! Sur ton plateau même, ta posture caricaturale récurrente sur le sujet est soulignée. Pour quelle motivation ? » s’interroge l’ancien journaliste de L’Equipe, proche de Rayan Cherki, avant de poursuivre dans un second tweet.

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« Tu es quand même le seul gars à « travailler » dans un média qui reproche à un acteur du foot de ne pas être un robinet d’eau tiède. Tout en déformant ce qu’il a essayé d’exprimer avec fraîcheur et transparence. Parce que tu n’y comprends rien ou pour nuire ? » se demande celui qui prend évidemment la défense de Rayan Cherki face aux attaques de Jérôme Rothen sur ses performances et sur sa communication. Cherki peut de toute façon être rassuré : son sélectionneur Zinedine Zidane a lui adoré son rassemblement et son profil créatif au milieu de terrain. Ce qui lui assure au moins à moyen terme un avenir radieux avec les Bleus, malgré les critiques.