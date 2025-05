EdF ‍: Cherki en pleine polémique, l’Algérie intervient

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Rayan Cherki fait l’objet d’une polémique. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est accusé d’avoir utilisé ses origines pour mettre la pression sur la Fédération Française de Football. Une version démentie par le clan du joueur et par l’Algérie.

Rayan Cherki n’a même pas eu le temps de savourer sa première convocation en équipe de France. La liste de Didier Deschamps à peine révélée, le nouveau venu chez les Bleus se retrouve pointé du doigt. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais aurait utilisé ses origines algériennes et italiennes pour mettre la pression sur la Fédération Française de Football.

L’Algérie n’a jamais eu la moindre chance avec Cherki https://t.co/ps2e6uXUCm — Foot01.com (@Foot01_com) May 22, 2025

« C’est mal connaître Rayan de penser qu’il ait pu exercer une pression sur qui que ce soit ou qu’il ait pu utiliser une autre sélection, a réagi son entourage dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi. C’est aussi irrespectueux à l’égard du sélectionneur dont le discours a été très clair. Rayan n’a jamais eu le moindre échange avec un sélectionneur ou le président d’une autre Fédération. Même s’il aurait pu y prétendre, il ne possède la nationalité d’aucun autre pays. »

Rien de concret entre Cherki et l'Algérie

Autrement dit, même s’il n’a jamais annoncé son choix de sélection, Rayan Cherki n’a pas joué sur plusieurs tableaux. Ce que confirment les sources de DZfoot. Le média local explique qu’après la tentative de l’ancien sélectionneur Djamel Belmadi auprès de la famille du Lyonnais en 2020, lorsqu’il faisait ses débuts en Ligue 1 à 17 ans, « il n'y a eu pratiquement aucun contact officiel » avec l’Algérie. Le responsable de la cellule de détection de la Fédération algérienne (FAF) n’a jamais contacté Rayan Cherki depuis son passage chez les pros.

Après la nomination de son président Walid Sadi en 2023, la FAF n’a rien tenté. La seule initiative vient du staff technique, et plus précisément du préparateur physique Paolo Rongoni, passé par l’Olympique Lyonnais. Ces dernières années, l’Algérie n’a donc entamé aucune discussion concrète pour tenter de convaincre le meneur de jeu, comme si les dirigeants des Fennecs connaissaient les réelles intentions du Gone.