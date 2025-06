EdF ‍: Cherki claque un but magique pour sa première

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Entré peu après l’heure de jeu face à l’Espagne alors que la France était largement menée, Rayan Cherki a marqué les esprits pour sa grande première avec les Bleus. Tout proche d’être passeur décisif pour Ousmane Dembélé, qui a finalement trouvé le poteau, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a ensuite claqué un but sublime qui fera à coup sûr le tour de la planète. Une demi-volée sublime sur laquelle Unai Simon n’a absolument rien pu faire et qui a relancé la France à 5-2, quelques minutes seulement avant le but du 5-3 en fin de match.