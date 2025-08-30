EdF ‍: Cherki blessé et forfait avec les Bleus ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Impressionnant lors de ses premières sorties sous le maillot de l’équipe de France, et notamment contre l’Espagne en Ligue des Nations en juin dernier (4-5), Rayan Cherki ne participera peut-être pas au prochain rassemblement des Bleus. Pourtant convoqué dans la liste de Didier Deschamps pour affronter l’Ukraine et l’Islande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le joueur de Manchester City est légèrement blessé. Touché à une cuisse, l’ancien Lyonnais est forfait pour le déplacement des Citizens à Brighton ce dimanche. De quoi remettre en cause sa présence avec la France, selon L’Equipe.

Touche à une cuisse, Rayan Cherki est forfait pour le déplacement de Manchester City à Brighton ce dimanche. Il pourrait manquer le rassemblement de l'équipe de France.



« Incertain » pour ce rassemblement de septembre, Cherki pourrait quand même passer par Clairefontaine en début de semaine prochaine pour voir le staff médical des Bleus. Après cela, Deschamps prendra la décision de le garder ou pas dans son groupe, alors que Cherki souhaitait confirmer son premier bon rassemblement avec les Bleus dès cette rentrée internationale. Mais à cause d’un souci physique, le nouveau chouchou de Pep Guardiola va peut-être devoir attendre octobre pour s’imposer complètement dans l’effectif tricolore en vue du Mondial.