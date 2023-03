EdF : Cette star de l'OM pardonne à Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Présenté comme le meilleur latéral droit français lorsqu'il évoluait au RC Lens, Jonathan Clauss a découvert l'équipe de France quelques mois avant la Coupe du monde 2022. Mais alors qu'il pensait être du voyage au Qatar, le joueur de l'OM n'a pas été appelé. Un moment compliqué dans sa carrière.

Jonathan Clauss a connu une ascension fulgurante. En l'espace de deux ans, le natif de Strasbourg est passé de jouer en deuxième division allemande à disputer des matchs avec l'équipe de France. Alors qu'il vivait un rêve éveillé, le défenseur de 30 ans était persuadé qu'il allait être sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2022 malgré des performances moins concluantes avec l'OM. Finalement, le sélectionneur français a préféré prendre des défenseurs centraux pour les convertir en latéraux à la place de Jonathan Clauss. Une terrible désillusion pour celui qui a délivré 10 passes décisives cette saison en Ligue 1. L'ancien joueur du RC Lens est revenu sur cet épisode douloureux dans sa carrière.

Clauss a une revanche à prendre avec les Bleus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

« La Coupe du Monde au Qatar, ça a été une phase difficile mais je ne suis pas quelqu’un qui s’attriste sur son sort et qui attend que l’on vienne pleurer pour moi en me disant : c’est vrai tu aurais dû y aller. Je n’y suis pas mais c’est à moi de montrer que j’aurais pu y être. En revenant à Marseille sur le terrain c’était aussi pour montrer que je n’étais pas faible au niveau de mon caractère et que je suis capable de rebondir » a déclaré Jonathan Clauss au micro de Téléfoot. Visiblement, l'international français (6 sélections) n'en veut pas à Didier Deschamps et a plutôt un esprit revanchard envers lui-même. Le sélectionneur des Bleus annoncera prochainement sa liste pour les nouveaux matchs de l'équipe de France contre les Pays-Bas et l'Irlande pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Jonathan Clauss espère être sélectionné cette fois-ci par Didier Deschamps et compte bien prouver qu'il a l'étoffe pour être le latéral droit de l'équipe de France. Cela dépendra aussi des choix de DD concernant le système de jeu, qui lui a été fatal au Qatar selon l'aveu du sélectionneur national.