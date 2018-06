EdF : Cette fois-ci, Olivier Giroud met tout le monde d'accord

Grâce à sa seconde victoire en deux journées face au Pérou dans le Groupe C (1-0), l'équipe de France a d'ores et déjà validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Un bon résultat sans la manière collective espérée, mais qu'importe, puisque l'essentiel est là.

Dans ce match à Ekaterinbourg, certains joueurs en ont profité pour briller. C'est notamment le cas de Mbappé, l'unique buteur, ou de Kanté. Mais Olivier Giroud a aussi accompli une belle prestation. Très précieux en première période, l'avant-centre des Bleus a pesé sur la défense péruvienne, tout en étant à l'origine du but victorieux. Une performance qui fait l'unanimité sur Twitter, vu que le joueur de 31 ans a réussi à faire taire les critiques à propos de son style de jeu en pivot.

Toute sa carrière, on aura reproché à Olive Giroud tout ce qu’il n’est pas. A 30 ans passés, 70/80 sélections, 30 buts , on pourrait aussi se réjouir de ce qu’il sait faire...

C est dur a admettre mais l equipe de france est plus forte avec Olivier Giroud ☹ #FRAPER

C'est bon là ? Vous êtes convaincus par Giroud ? Quatre déviations parfaites depuis le début du match et décisif sur le but. On peut passer à autre chose ? #FRAPER #CM2018