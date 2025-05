EdF ‍: Ces clubs qui font scandale

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Du 11 au 28 juin prochain aura lieu l'Euro Espoirs. L'équipe de France sera bien présente mais devra faire sans la présence de 5 joueurs majeurs.

Si la saison des clubs est terminée pour une immense majorité d'équipes, elle ne l'est pas encore pour certains joueurs. L'Euro Espoirs débutera bientôt et l'équipe de France a quelques ambitions dans la compétition. Cependant, certains clubs ne sont pas des plus ravis de devoir lâcher leurs joueurs pour cette compétition, alors que le calendrier a déjà été très chargé. Surtout que l'Euro Espoirs ne correspond pas à une date FIFA. Déjà, les Bleuets savent qu'ils ne pourront pas faire avec les services de 5 joueurs importants : Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Eli Junior Kroupi (FC Lorient), Dilane Bakwa (RC Strasbourg), Jérémy Jacquet et Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais). Insupportable pour Walid Acherchour.

Une attitude des clubs qui pose question...

Ces dernières heures sur son compte X, le consultant a en effet poussé un énorme coup de gueule contre les clubs qui ne jouent pas le jeu, invitant carrément la Fédération Française de Football à dissoudre la catégorie Espoirs : « Supprimons la catégorie Espoirs ça règlera le problème pour tout le monde. Pour une fois que la France est qualifiée, vu que c’est pas une date FIFA personne joue le jeu.. les présidents de clubs, les joueurs alors que c’est une belle vitrine. Les très bons joueurs explosent avant les Espoirs pour aller en A et ceux qui s’enlisent en Espoirs passent rarement le cap. Ça tout le monde l’a compris dans le milieu. C’est souvent les performances et le standing du club qui déterminent ton arrivée en A ». A noter que face à cette vague de forfaits, l'équipe de France Espoirs a décidé de sélectionner l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline, qui rejoindra le groupe ce mardi 27 mai.