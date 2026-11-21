OL : Ajorque à Lyon, la porte s'ouvre

C'est à dire Tu as du mal a comprendre l'humour ballon "dort" du verbe dormir et oui c'est volontaire cette aurtographiage, au lieu de ballon d'or.......un joueur de cet age doit penser à sa reconversion Bon je comprend le niveau des supportes de ce club est tellement bas......ils sont en partie excusable il reflète le niveau de leur club...........très faible