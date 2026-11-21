Manchester City perd encore des points
Déjà décroché par rapport à Arsenal, Manchester City a encore lâché des points ce samedi après-midi lors de la 11e journée de Premier League. A domicile, les coéquipiers d’Erling Haaland ont concédé le match nul 1-1 contre Fulham. L’écart est à présent de 5 points avec Arsenal, qui joue ce samedi après-midi sur la pelouse de Newcastle.
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Gouiri annoncé au Bayern, l'OM tremble
Sur-coté
Gouiri annoncé au Bayern, l'OM tremble
Avec son air d'acteur Américain comme Dev Patel, c'est une machine à cash dans les boutiques du club pour la vente de maillot!
OL : Ajorque à Lyon, la porte s'ouvre
C'est à dire Tu as du mal a comprendre l'humour ballon "dort" du verbe dormir et oui c'est volontaire cette aurtographiage, au lieu de ballon d'or.......un joueur de cet age doit penser à sa reconversion Bon je comprend le niveau des supportes de ce club est tellement bas......ils sont en partie excusable il reflète le niveau de leur club...........très faible
OM : Greenwood revient par la grande porte
yes ! on l adore
Benatia et Longoria ont tué l’OM, De Zerbi dit tout
Et pourtant gorge profonde des Marseillais pour la racaille Benatia et le cocaïnomane Longoria... Pas faute de vous avoir prévenu !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15