EDF : Ce sale coup à Mbappé, Deschamps n'osera jamais

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Lors du prochain rassemblement, Didier Deschamps dévoilera l’identité du nouveau capitaine de l’Equipe de France. Après les retraites de Varane et de Lloris, le prétendant n°1 de nomme Kylian Mbappé.

Jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour les matchs de qualifications à l’Euro 2024 de l’Equipe de France contre les Pays-Bas et l’Irlande. A cette occasion, le sélectionneur national a logiquement été interrogé sur l’identité de son futur capitaine, à la suite des retraites internationales de trois cadres du vestiaire des Bleus : Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda. A ce jour, trois options s’offrent à Didier Deschamps, elles mènent à Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le favori est clairement l’attaquant du PSG, malgré son jeune âge (24 ans). Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a estimé que Didier Deschamps n’avait de toute façon pas vraiment le choix de nommer Kylian Mbappé capitaine, au risque de se créer un gros problème. Car il n’est pas dit que l’attaquant parisien réagisse bien s’il voit le brassard lui échapper, lui qui réclame toujours plus de responsabilités.

Dugarry veut voir Mbappé capitaine

« Imagine, tu ne donnes pas le brassard à Mbappé. Quelle va être sa réaction ? Je suis sûr qu’elle ne sera pas bonne, qu’il sera vexé, touché, qu’il va tirer des conclusions comme "on ne croit pas en moi." Mbappé, c’est un peu l’enfant gâté, il va être capitaine au PSG l’année prochaine, il faut qu’il soit au centre du projet, des débats. Ce n’est pas une critique, il l’assume. Il aime ça, ça le valorise, il aime être sur le devant du terrain. (…) Griezmann, c’est le bon copain. Si tu ne lui donnes pas le brassard, ce n’est pas grave, il n’y a pas de problème. (…) Donc je pense que ce serait une erreur de vexer Mbappé. Il a les épaules pour assumer ce capitanat sans aucun problème » a estimé Christophe Dugarry, ordonnant presque à Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine de l’Equipe de France. De toute évidence, l’attaquant du PSG est le grand favori pour la succession d’Hugo Lloris. Mais l’option Antoine Griezmann a également été réfléchie par le staff tricolore, dont le boss Didier Deschamps accorde une confiance totale au milieu de terrain de l’Atlético de Madrid. La décision sera prise en début de semaine prochaine à Clairefontaine.