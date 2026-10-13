Bouaddi annoncé au PSG, tout était faux
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Bouaddi annoncé au PSG, tout était faux

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parHadrien Rivayrand
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L’été dernier, Ayyoub Bouaddi a rejoint Manchester City en provenance du LOSC. Le milieu de terrain marocain était également dans le viseur du PSG, mais le club de la capitale n’avait pas prévu de passer à l’action à ce moment-là.
Le LOSC a réalisé une très belle opération en vendant Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour la somme de 100 millions d’euros. Le milieu de terrain marocain poursuit désormais sa progression au sein de l’un des meilleurs clubs du monde. Avant de rejoindre les Citizens, il était courtisé avec insistance par plusieurs formations européennes. Le PSG suivait notamment son profil de près, sans toutefois avoir fait la moindre approche officielle auprès du LOSC.

Bouaddi au PSG, c'était bien du vent 

Selon les informations de L’Équipe, le Marocain n’a jamais été proche de rejoindre le club de la capitale. Cet intérêt était davantage porté par les supporters et les observateurs du PSG, qui auraient beaucoup aimé voir Bouaddi intégrer l’effectif de Luis Enrique. Mais l’entraîneur espagnol, en accord avec Luis Campos, ne souhaitait pas recruter au milieu de terrain l’été dernier, satisfait des forces en présence. Le PSG entendait également poursuivre le développement au plus haut niveau de Warren Zaïre-Emery (20 ans) et de Senny Mayulu (20 ans).

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Reste à savoir si le Paris Saint-Germain comptait tenter de recruter Bouaddi l’été prochain si le joueur n’avait pas déjà rejoint Manchester City. En attendant, l’ancien Lillois retrouvera les Parisiens sur sa route ce mercredi soir en Ligue des champions, à l’occasion d’un choc très attendu par les supporters et les observateurs des deux équipes. Les hommes de Luis Enrique, qui peinent à convaincre en ce début de saison en Ligue 1, voudront répondre présent afin d’envoyer un message fort au reste de l’Europe, mais aussi à l’un de leurs principaux concurrents pour le sacre final en C1.
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Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

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Gouvernement de merde , macron cest l'extrême droite avec sa clique de guignol répressif .. Que L'EUFA sanctionne la france avec une interdiction de toutes equipe française en coupe deurope si on est pas capable d'organiser un tel événement sur notre sol, 3500 mec qui on payé les billet et l'hôtel cest une honte... jespere une grosse sanction de leufa envers la France ca leurs apprendra a jouer les répressif sale politiciens victime de merde

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