Bouaddi annoncé au PSG, tout était faux

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.
Ce ne serait que justice.
Dixit la tepu d'Aubervilliers
Le niveau de la L1 est tellement faible que se hisser pour arbitrer les matchs de L1 faut du courage, bravo à eux
Gouvernement de merde , macron cest l'extrême droite avec sa clique de guignol répressif .. Que L'EUFA sanctionne la france avec une interdiction de toutes equipe française en coupe deurope si on est pas capable d'organiser un tel événement sur notre sol, 3500 mec qui on payé les billet et l'hôtel cest une honte... jespere une grosse sanction de leufa envers la France ca leurs apprendra a jouer les répressif sale politiciens victime de merde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
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|2
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|9
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|5
|7
|-2
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|6
|2
|1
|3
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|1
|7
|6
|2
|1
|3
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|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
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|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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