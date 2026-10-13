Bouaddi annoncé au PSG, tout était faux

L’été dernier, Ayyoub Bouaddi a rejoint Manchester City en provenance du LOSC. Le milieu de terrain marocain était également dans le viseur du PSG, mais le club de la capitale n’avait pas prévu de passer à l’action à ce moment-là.

Le LOSC a réalisé une très belle opération en vendant Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour la somme de 100 millions d’euros. Le milieu de terrain marocain poursuit désormais sa progression au sein de l’un des meilleurs clubs du monde. Avant de rejoindre les Citizens, il était courtisé avec insistance par plusieurs formations européennes. Le PSG suivait notamment son profil de près, sans toutefois avoir fait la moindre approche officielle auprès du LOSC.

Bouaddi au PSG, c'était bien du vent

Selon les informations de L’Équipe, le Marocain n’a jamais été proche de rejoindre le club de la capitale. Cet intérêt était davantage porté par les supporters et les observateurs du PSG, qui auraient beaucoup aimé voir Bouaddi intégrer l’effectif de Luis Enrique. Mais l’entraîneur espagnol, en accord avec Luis Campos, ne souhaitait pas recruter au milieu de terrain l’été dernier, satisfait des forces en présence. Le PSG entendait également poursuivre le développement au plus haut niveau de Warren Zaïre-Emery (20 ans) et de Senny Mayulu (20 ans).