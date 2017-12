EdF : Ce que pensent les Anglais des Bleus, Lloris se lâche

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Les Anglais ont beau annoncer avec fierté qu’ils ont le meilleur championnat au monde, ce qui reste à prouver sur les dernières années, leur équipe nationale ne fait en revanche plus beaucoup d’étincelles depuis longtemps. Il faut remonter à 1990 pour trouver trace d’une présence anglaise dans le dernier carré d’une Coupe du monde, et 1996 pour un Euro. Autant dire que c’est tout le contraire de la situation en France, où la Ligue 1 n’est pas forcément le championnat le plus suivi ou apprécié, mais dont l’équipe nationale regorge de talents, jeunes et déjà dans de grands clubs européens. Un constat qui impressionne de l’autre côté de la Manche, comme l’explique le capitaine des Bleus Hugo Lloris.

« C'était quoi l'identité de jeu de l'équipe de France en 98 ? C'était une équipe très solide. C'est collectivement qu'ils ont mangé tous les autres. C'était le cas en 98 et en 2000 également, ils avaient le talent, ils avaient l'état d'esprit et puis ils avaient également la réussite. Les joueurs anglais sont impressionnés par le nombre de joueurs, la qualité mais surtout la quantité. Ici en Angleterre, l'équipe de France est très respectée, il y a une sorte de crainte qui s'installe. Tant mieux pour nous il faut jouer la dessus », a prévenu sur RTL le gardien de Tottenham, qui sait que la Premier League fournit de nombreux internationaux à la sélection de Didier Deschamps, et que Tottenham apporte son écot avec Moussa Sissoko et bien évidemment Hugo Lloris.