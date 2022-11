EdF : Ce coiffeur de Deschamps a la rage... et il n'aime pas son surnom

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a encore une rencontre en poule à jouer à la Coupe du monde 2022. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus devraient voir leur visage remodelé contre les Tunisiens mercredi après-midi.

L'équipe de France a parfaitement entamé sa Coupe du monde avec deux victoires en deux rencontres disputées. Si la première place du groupe est quasiment assurée, il faudra néanmoins terminer le travail proprement face à la Tunisie ce mercredi. Malgré tout, pour cette rencontre, Didier Deschamps va faire tourner. Jusqu'à six nouveaux joueurs pourraient débuter la rencontre par rapport au précédent match contre le Danemark. Encore une fois, Jordan Veretout n'est pas annoncé comme titulaire, lui qui sait que son temps de jeu sera limité pendant cette Coupe du monde. Mais le joueur de l'équipe de France veut se tenir prêt si Deschamps fait appel à lui.

Veretout, la mise au point

La joie des Bleus dans le vestiaire après la victoire face au Danemark (2-1) et la qualification pour les 8es de finale ! 🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7OG2vwqAjO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 27, 2022

D'ailleurs, Jordan Veretout n'est pas très fan du mot coiffeur quand on lui parle de son statut pour ce Mondial. Il a bien tenu à le rappeler ces dernières heures en conférence de presse : « Coiffeur ? Franchement, pour gagner une Coupe du monde, c'est un groupe. On est 24 joueurs. Tu dois rester concentré et être présent quand on fait appel à toi. Les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer chaque match. Il faut rester concentré et être bons quand on fait appel à nous », a notamment indiqué Jordan Veretout, qui est plus déterminé que jamais pour apporter sa pierre dans cette campagne internationale de l'équipe de France. D'ailleurs, selon lui, il n'est pas présent au Qatar sans raison : « J'ai fait de très belles années en Italie. Mon début de saison à Marseille n'a pas été parfait mais j'ai montré un beau visage sur ces derniers mois. Le sélectionneur l'a vu je pense et c'est pour ça qu'il m'a convoqué dans cette Coupe du monde ». Reste à savoir désormais si Veretout grattera quelques minutes contre la Tunisie.