EdF : Bousculé par Mbappé, Michel Platini répond

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Auteur de 38 buts inscrits avec l'équipe de France, Kylian Mbappé se rapproche inexorablement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Sa prochaine cible est Michel Platini qui a répondu à l'attaquant du PSG.

Après son doublé marqué contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé n'a pas caché son ambition de vouloir dépasser Michel Platini le plus rapidement possible. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne a inscrit 41 buts avec les Bleus entre 1976 et 1987. L'attaquant du PSG n'est donc plus qu'à trois petits buts du triple ballon d'or français. Un accomplissement incroyable pour celui qui a déjà délivré 20 passes décisives avec l'équipe de France, soit le même total que Michel Platini. Sur Europe 1, le journaliste et grand ami de Platini, Jacques Vendroux a expliqué ce que l'ancienne gloire des Bleus lui avait dit concernant les ambitions du nouveau capitaine des Tricolores.

Platini encourage Mbappé à le dépasser

« Michel Platini, d'abord, aime beaucoup le joueur Mbappé. Dans un second temps, c'est vrai que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, c'est vrai que je lui ai dit, « tu es la prochaine cible de Mbappé », il m'a dit « il n'y a pas de problème, qu'il batte mon record. S'il bat mon record, c'est qu'il met des buts et s'il met des buts, c'est dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, ça me va très bien. Le connaissant depuis tellement longtemps, je peux vous dire que Michel n'est pas du tout aigri, il est content pour l'équipe de France de football. Que ce soit Mbappé tant mieux, que ce soit un autre joueur, tant mieux aussi. Lui, c'est intérêt du maillot, c'est l'intérêt de l'équipe de France » a déclaré le journaliste sportif au sujet de Kylian Mbappé. S'il n'a pas marqué contre l'Irlande, le joueur de 24 ans aura l'occasion de dépasser Platini lors des prochaines échéances des Bleus, contre Gibraltar le 16 juin et contre la Grèce le 19 juin. La machine Mbappé ne s'arrête plus.