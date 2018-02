EdF : Blanc l’avoue, ces Bleus sont meilleurs que la génération 98

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Considérée comme l’une des favorites, l’équipe de France tentera de remporter une deuxième Coupe du monde après celle soulevée en 1998.

Un moment inoubliable pour la bande à Laurent Blanc, qui aimerait bien voir la génération actuelle remettre ça 20 ans plus tard. En effet, l’ancien défenseur central estime que ces Bleus ont tout pour aller au bout de la compétition. A commencer par une attaque pleine de talent, alors que les champions du monde, eux, avaient surtout brillé grâce à leur solidité défensive.

« C’est mieux d’avoir un potentiel offensif, parce que c’est plus difficile à obtenir, a confié le technicien au site de la FIFA. Trouver des joueurs qui sont bons défensivement, je ne dis pas que c’est plus facile, mais on en trouve beaucoup plus que des joueurs talentueux qui marquent des buts. Et éviter de prendre des buts, c’est quand même plus facile que d’en marquer. » Reste à savoir si le sélectionneur Didier Deschamps saura tirer le maximum de ses jeunes talents.

Le défaut de l’EdF actuelle

« Offensivement, il y a peu d’équipes qui ont ce potentiel. On manque de maturité et d’expérience, parce que ce sont de jeunes joueurs, donc on ne peut pas leur demander d’avoir le talent et l’insouciance de la jeunesse, et l’expérience aussi. Ce n’est pas possible, a prévenu Blanc. Si on arrive à faire un bon mélange entre les joueurs expérimentés, et ces jeunes qui sont très doués, ça peut être très intéressant. En étant objectif, des équipes sont plus favorites que la France. Mais la France a un potentiel à faire valoir, et je pense que les adversaires commencent à le comprendre, ce qui est déjà une bonne chose. » Rappelons que l'EdF affrontera l'Australie, le Pérou et le Danemark en phase de groupes.