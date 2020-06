EdF : Benzema plus fort que Mbappé, et pourquoi pas ?

Dans : Equipe de France.

L'un est déjà champion du monde, tandis que l'autre collectionne les trophées en Ligue des champions. Entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, la France a deux énormes attaquants.

Sans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena nul ne sait si Karim Benzema aurait été mis de côté en équipe de France, l’attaquant du Real Madrid ayant eu plus de mal à s’imposer chez les Bleus qu’au Real Madrid. Mais c’est indiscutable, KB9 restera dans l’histoire du foot hexagonal, l’ancien lyonnais comptant à son actif quatre titres de champion de France et une Coupe de France avec l’Olympique Lyonnais, mais également deux titres nationaux en Espagne et surtout quatre fois la Ligue des champions et le Mondial des clubs avec le Real Madrid. Un palmarès qui donne des frissons pour l’attaquant de 32 ans. Avec onze ans de moins Kylian Mbappé n’a jamais gagné la Ligue des champions, mais il compte une Coupe du Monde à son actif, et déjà quatre couronnes en Ligue 1. Et à l’heure où l’on fait de Kylian Mbappé un possible futur joueur du Real Madrid, un comparaison était inévitable.

C’est Raymond Domenech qui pour L’Equipe a fait le test comparatif entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. « Karim Benzema, ce n’est pas un tueur. C’est un peu un caméléon, il a besoin de toucher le ballon. Il a été façonné par le Real Madrid. Il est arrivé de Lyon à l’état brut. C’était un phénomène athlétique. Mentalement, il est costaud. Là, il restera dans les grands joueurs du Real, comme Michel Platini à la Juventus ou Eric Cantona à Manchester United. À l’heure actuelle, Benzema est l’attaquant français le plus complet. Parce qu’il est un petit peu tout. Il va sur les côtés, il peut décrocher, il est buteur, passeur. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. L’avantage qu’il a sur Kylian Mbappé par exemple, c’est qu’il a quand même 10 ans de plus, il a eu une autre carrière. Kylian Mbappé, dans 10 ans, peut-être qu’il aura le même bagage technique. Karim Benzema est capable de jouer, de faire des efforts, de créer du mouvement pour les autres, et d’utiliser les autres parfois pour se mettre, lui, en position de marquer. Il a vraiment trouvé sa vraie place dans ce registre de neuf et demi. Il a l'intelligence du déplacement par rapport aux autres. L'Équipe de France ? Quel avant-centre français n’a pas fait débat ? Il faut remonter à Jean-Pierre Papin peut-être. Depuis, on a toujours discuté. Mais sur Karim Benzema, le débat, c’est sur l'extra-sportif. Mais sur le terrain, c’est un avant-centre de haut niveau », explique l’ancien sélectionneur, qui est épaté par le niveau de Karim Benzema. Santiago-Bernabeu n'a plus qu'à patienter avant de savoir si Kylian Mbappé tentera de marcher sur les traces de KB9.