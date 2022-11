EdF : Benzema ne sera pas remplacé, Deschamps a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après l'annonce du forfait de Karim Benzema pour le Mondial 2022, le sélectionneur national avait le droit de rappeler un joueur supplémentaire d'ici lundi soir.

Le règlement de la FIFA est très clair, Didier Deschamps pouvait convoquer un 26e joueur après la confirmation de l’absence du Ballon d’Or 2022 pour la durée du Mondial, qui débute mardi soir pour l’équipe de France. Plus précisément, le coach des Bleus avait jusqu’à lundi 20 heures pour appeler un nouveau joueur. Mais ce dimanche, invité par Téléfoot, le sélectionneur des champions du monde a été clair, Karim Benzema ne sera pas remplacé dans son effectif, et les Bleus abordent ce Mondial au Qatar avec un groupe de 25 joueurs. DD n’a pas tourné autour pot lorsque la question lui a été posée frontalement.

🗣️ @ThomasMekhiche : "Est-ce que Karim Benzema sera remplacé ?"



- Didier Deschamps : "Non" pic.twitter.com/K5YVM7apmT — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 20, 2022

« Est ce que Karim Benzema sera remplacé ? Non ! », a prévenu Didier Deschamps, qui avoue que le départ de l’attaquant du Real Madrid était forcément très difficile à vivre. C'est un gros coup dur, bien évidemment. Karim avait tout fait. Il était en séance et sur un geste quasi anodin... voilà c'est l'autre jambe (la gauche) et devant alors que c'était l'ischio sur l’autre. Les examens ont confirmé malheureusement, une lésion trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent ».