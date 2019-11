EdF : Benzema mérite les Bleus, Deschamps comprend Zidane

Dans : Equipe de France.

Très à son aise en conférence de presse ce lundi à Clairefontaine, Didier Deschamps n’est pas allé jusqu’à évoquer directement l’absence de Karim Benzema dans sa liste.

Pourtant, dans les questions ouvertes à la presse, le sélectionneur national s’est vu demander ce qu’il pensait des propos de Zinedine Zidane, dithyrambique au sujet de son numéro 9, mais qui estimait surtout que ce dernier avait sa place chez les Bleus en terme de niveau de jeu. « Si vous me posez la question à moi, Zinedine Zidane, footballistiquement, c’est simplement le meilleur. Donc oui, il a sa place en équipe de France », avait lancé l’entraineur madrilène, dans une déclaration logique de son côté, mais assez rare aussi de sa part.



Résultat, Didier Deschamps a été invité à dire ce qu’il pensait de cette sortie, si au niveau du football, Karim Benzema avait vraiment sa place en bleu. La réponse a été courte, et a permis au sélectionneur national de jongler pour éviter d’évoquer directement le problème. « Je n’ai pas de souci avec ça. Il est entraîneur du Real Madrid donc il reste totalement dans son rôle en parlant comme cela », a tenu à rappeler Deschamps, pour qui « Zizou » défend sa paroisse et son joueur. Pas de quoi faire sourciller un « DD » qui va surtout se concentrer sur le quotidien du rassemblement, l’état de ses troupes et la réception de la Moldavie.