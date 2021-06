EdF : Benzema et Pavard, deux flops dénoncés !

Dans : Equipe de France.

La France n'a pas réussi à s'imposer face à la Hongrie ce samedi à Budapest, et forcément les critiques n'épargnent pas les joueurs de Didier Deschamps. Karim Benzema et Benjamin Pavard sont pointés du doigt.

L’équipe de France avait mis tout le monde d’accord mardi face à l’Allemagne, mais la rencontre à Budapest a montré quelques limites à une formation tricolore qui nous a donné des mauvaises habitudes en s’imposant dans quasiment toutes ses rencontres dans les grands tournois. Alors forcément, un nul contre la Hongrie, formation la plus faible de notre groupe dans cet Euro 2021 provoque tout de même une grosse déception. A l'heure du bilan, ce sont certains joueurs qui sont pointés du doigt. Pour Giovanni Castaldi, Benzema et Pavard ont été des poids morts pour l’équipe de France.

Les deux flops du jour côté tricolore : Karim Benzema, qui eu beaucoup de déchets dans la finition et dans les transmissions et Benjamin Pavard, qui a tout raté, dépassé dans les duels, le placement et qui n’a rien apporté offensivement. #FRAHON — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) June 19, 2021

« Nul logique entre les deux équipes, gros combat livré par la Hongrie. Ce nul doit servir de vraie leçon aux Bleus (...) Les deux flops du jour côté tricolore : Karim Benzema, qui a eu beaucoup de déchets dans la finition et dans les transmissions et Benjamin Pavard, qui a tout raté, dépassé dans les duels, le placement et qui n’a rien apporté offensivement », a fait remarquer le consultant de la chaîne L’Equipe au coup de sifflet final.