EdF : Benzema dégoûté par Deschamps, c'est réciproque !

Les jours passent et les révélations continuent de pleuvoir sur l'ambiance au sein de l'équipe de France. Notamment entre Karim Benzema et Didier Deschamps, où la cohabitation n'était quasiment pas envisageable étant donné le ressentiment des deux hommes l'un envers l'autre.

Même si un come-back est toujours possible tant le football réserve parfois d'incroyables surprises, notamment si Zinédine Zidane venait à prendre la tête de l’équipe de France dans un avenir plus ou moins proche, Karim Benzema a probablement dit adieu aux Bleus au Qatar en novembre dernier. Renvoyé en France par Didier Deschamps et son staff après une blessure à une cuisse lors d'un entrainement avant le premier match, KB9 n’a pas vraiment digéré ce rendez-vous manqué au Qatar, et notamment la manière dont les choses se sont déroulées. L’attaquant du Real Madrid est persuadé qu'il aurait pu rejouer dès la phase finale de ce Mondial, où la France a fini par chuter contre l’Argentine de Leo Messi à la dernière marche.

Ses entrainements poussés avec le Real Madrid alors que le Mondial battait encore son plein, ainsi que ses phrases énigmatiques sur les réseaux sociaux, en disaient déjà long. Cette plaie ne se refermera jamais, et c’est donc pour cette raison que Benzema a décidé de tirer un trait sur l’équipe de France. Tout cela un an et demi après sa réapparition en Bleus avant l’Euro 2021. Un retour raté malgré une victoire en Ligue des Nations la saison dernière. C’est en tout cas l’avis de Rolland Courbis, pour qui la longue mise à l’écart de Benzema en raison de l’affaire de la sextape de Valbuena a provoqué une cassure indélébile entre le buteur et le sélectionneur.

Benzema puni, ça ne passe pas !

« La situation autour de Benzema aurait-elle pu être évitée ? Le retour en équipe de France a été raté. Le prendre au dernier moment, je pense que ça a été une erreur. Le tsunami que cela a déclenché aurait pu être évité. Maintenant, son départ, la relation qu’il a avec Didier Deschamps est difficile. Il a passé cinq ans et demi de punition qui lui ont fait rater 70 sélections. Même si au niveau du repos au moment des trêves internationales, cela l’a peut-être aidé pour continuer à progresser, car le niveau de Benzema n’a jamais été aussi élevé que sur les deux dernières années. C’est quand même regrettable, même si des détails nous ont sûrement échappés », explique, sur Le 10 Sport, le consultant de RMC, qui pense que Deschamps a donc fait une erreur en punissant trop longuement Benzema, avant de le rappeler quand plus personne n'y croyait. Si pendant un temps les deux hommes ont fait comme si de rien n'était pour la cause commune, cela n'a pas duré au premier problème sérieux.

« Benzema qui a donné la Ligue des Nations à la France, qui a mis le plus de buts au dernier Euro, quand il arrive à ce Mondial avec une petite gêne, il pense que Deschamps va le gérer comme un joueur indispensable. Et je pense que ça n'a pas été le cas », résume ainsi le consultant Walid Acherchour sur RMC, pour qui Benzema n’a pas compris cet empressement de Didier Deschamps à le faire partir du groupe.

La FFF cadre les propos des joueurs sur Benzema

Un ressentiment réciproque, qui rend cette fois-ci toute réconciliation impossible à envisager. La preuve avec ces révélations de Romain Molina, qui a annoncé dans une vidéo postée jeudi soir qu'Aurélien Tchouaméni, coéquipier de Benzema au Real Madrid, a été rappelé à l'ordre par le staff tricolore pour avoir soutenu un peu trop fermement le Ballon d'Or après son forfait. Difficile d'imaginer la scène où le milieu de terrain tricolore se fait tirer les oreilles pour avoir un peu trop soutenu son compatriote après son forfait, mais les tensions autour du seul nom de Benzema ont visiblement fait trembler Didier Deschamps jusqu'au bout. Son agacement à chaque fois que le nom du joueur du Real Madrid était prononcé était visible, notamment sur son éventuel retour dans la compétition, ou sa présence à Lusail pour la finale. Une situation intenable, et KB9 n'a même pas attendu l'éventuelle prolongation du contrat de "DD" pour prendre les devants et mettre un terme à son aventure en Bleu.