EdF : Benzema blacklisté, Deschamps doit s’expliquer !

Dans : Equipe de France.

Candidat à la présidence de la Fédération Française de Football, Michel Moulin milite pour un retour de Karim Benzema chez les Bleus.

Opposé à Noël Le Graët et à Frédéric Thiriez, l’ex-directeur sportif du Red Star a énormément fait parler de lui en raison de ses propos polémiques au sujet de Didier Deschamps et de Karim Benzema. Dans une interview accordée au Figaro il y a deux mois, Michel Moulin avait largement sous-entendu qu’il imposerait à Didier Deschamps la sélection de Karim Benzema. Sur l’antenne de RMC, à deux jours du scrutin à la Fédération Française de Football, le candidat a précisé le fond de sa pensée, en continuant de soutenir Karim Benzema bec et ongle.

Selon lui, il est nécessaire de réunir Didier Deschamps et Karim Benzema en présence du président de la FFF afin de crever l’abcès. « Il faut un patron qui réunit les gens. Ce n’est pas à Deschamps de porter le cas Benzema sur ses épaules, c’est au patron. Moi, j’aurais aimé rencontrer M.Deschamps et M.Benzema pour donner une raison à pourquoi Karim Benzema ne joue pas en équipe de France. On ne l’a pas eue. Il aurait fallu se mettre à table pour trouver une solution. Karim Benzema est présumé innocent et, à mon avis, il va être blanchi » a lancé Michel Moulin au micro de la radio, avant de conclure.

« Qu’est-ce qu’on va dire six ans après, sans l’avoir sélectionné en équipe de France. Je n’ai jamais dit que j’allais sélectionner Benzema, mais que j’aimerais avoir une raison (de son absence). Quand Diacre et Henry se disputent, ce n’est pas par presse interposée. Je leur dirais : ‘vous faites du mal au football féminin, ou vous vous mettez dans le droit chemin ou je vous vire toutes les deux’. C’est ça un patron. Pour Benzema et Deschamps, j’aurais demandé : pourquoi et comment ». Une prise de position très claire de la part de Michel Moulin, fervent défenseur de Karim Benzema et qui regrette profondément l’absence longue durée de l’avant-centre du Real Madrid en Equipe de France.