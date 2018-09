EdF : Aymeric Laporte avec l’Espagne, il se lâche

Dans : Equipe de France, Liga.

Titulaire ce mercredi soir avec Manchester City, Aymeric Laporte ne s’est pas véritablement montré à son avantage en défense centrale. Le Français possède néanmoins la confiance de son entraineur, qui compte l’utiliser plus régulièrement que la saison passée, après son arrivée en provenance de Bilbao. Longtemps pensionnaire du club basque, Laporte continue d’attendre son heure chez les Bleus, et n’a pas hésité à confier durant l’été qu’il aurait bien aimé être en Russie pour soulever le trophée mondial. Cela n’a pas été le cas, mais ce n’est pas pour autant qu’il compte entretenir la folle rumeur de son désir de rejoindre la sélection espagnole.

« Pour l'instant, et je pense pour toujours, ce sera l'équipe de France. Pour ce qui est de si j'y vais ou pas, cela ne dépend pas de moi, mais du sélectionneur. Sur ce qu'il s'est dit par rapport à l'Espagne, d'une cela ne s'est pas fait, et de deux, je ne crois pas que cela soit possible », a prévenu Aymeric Laporte, histoire de recadrer les choses. Il faut dire qu’à l’heure actuelle, les Bleus vont envie, même si Didier Deschamps, avec Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Samuel Umtiti, ne manque pas de défenseurs centraux gauchers.