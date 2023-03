EdF : Avec Diacre c'est nul, les joueuses se lâchent

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À quelques mois de la Coupe du monde féminine, l'équipe de France est dans une situation délicate. Afin de contester le management de Corinne Diacre et ses méthodes, plusieurs joueuses ont décidé de se retirer de la sélection. Kadidiatou Diani s'est exprimé sur le climat actuel et n'épargne pas sa sélectionneuse.

Après la démission de Noël Le Graët, les joueuses de l'équipe de France veulent désormais le départ de Corinne Diacre. Présente depuis 2017 à la tête des Bleues, la sélectionneuse n'est pas réellement appréciée par ses joueuses et instaure un climat austère en sélection. Ce qui a poussé plusieurs cadres de l'équipe comme la capitaine Wendie Renard à se mettre en retrait alors que la France doit se rendre cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du monde. Kadidiatou Diani fait également partie du groupe de joueuses qui boycottent la sélection en l'état actuel. Ce dimanche 5 mars, sur le plateau de Téléfoot, la joueuse de 27 ans a pris la parole pour évoquer la situation en équipe de France.

Diani fracasse Corinne Diacre et son staff

« Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Notre capitaine Wendie Renard a décidé de prendre la parole. C'est très courageux de sa part. Je pense qu'en tant que cadre il était vraiment important de la soutenir étant donné que je partage le même point de vue qu'elle. Je trouve qu'on manque de professionnalisme en équipe de France. Aujourd'hui, on se retrouve avec un staff assez restreint. C'est la sélectionneuse qui décide de son staff. On n'a pas de coach adjoint, pas d'entraîneur spécifique 'attaquant', je parle de ça parce que moi je suis attaquante et c'est vrai que parfois j'aimerais travailler devant le but. Il y a aussi le fait qu'en sélection, dans ses débuts, l'accès en soins il était quasiment interdit. Je suis désolé, je le dis vraiment avec ces mots-là, parce que c'est vraiment réel. Au début, il fallait vraiment être blessée pour avoir droit à un massage ou à une session de soins normale comme on pourrait l'avoir en club » a déclaré la joueuse du PSG qui tire un constat alarmant de l'ambiance en équipe de France. Le comex de la FFF doit se réunir prochainement pour discuter de l'avenir de Corinne Diacre. La sélectionneuse espère toujours disputer le Mondial en juillet.