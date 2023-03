EdF : Areola devant Samba, Deschamps a complété son tiercé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après les retraites internationales de Lloris et Mandanda, l'Equipe de France était en chantier au poste de gardien. Toutefois, Didier Deschamps a bien décanté la situation. Maignan est devenu le titulaire et la suite de la hiérarchie est désormais définie.

Dans sa nouvelle ère post-Mondial 2022, l'Equipe de France n'a pas connu plus de changements ailleurs qu'au poste de gardien de but. On peut même parler de révolution puisque les deux tauliers du poste, Hugo Lloris et Steve Mandanda, ont arrêté après 15 années de bons et loyaux services. Le premier cité est un vrai monument des Bleus, recordman des sélections et capitaine pendant 12 ans. Les cartes ont été rebattues avec un grand nombre de prétendants, tous de qualité. Finalement, Deschamps a choisi Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba pour les matchs de qualifications en mars. Il ne lui restait plus qu'à définir sa hiérarchie.

Maignan-Areola-Samba, le trio défini pour le moment

Mike Maignan a logiquement pris la place de titulaire d'Hugo Lloris. Mais, le numéro 2 n'était pas encore clairement défini. Didier Deschamps avait deux profils à confronter : Alphonse Areola, appelé depuis plusieurs années en Equipe de France mais toujours comme numéro 3. L'ancien parisien n'est pas un titulaire solide à West Ham. C'est tout le contraire pour Brice Samba, néophyte en bleu à 28 ans. Le Lensois porte les Sang et Or et fait partie des candidats au titre de meilleur gardien de Ligue 1. Certains poussent d'ailleurs pour voir Samba devancer Areola dans la hiérarchie.

Didier Deschamps a décidé de nommer Alphonse Areola comme doublure de Mike Maignan. Brice Samba est le troisième portier des Bleus. https://t.co/rjBPWPOAwN pic.twitter.com/cvTDWKM6iA — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2023

Didier Deschamps a finalement défini une première hiérarchie, décevant les fans du portier lensois. En effet, selon l'Equipe, l'ancienneté d'Areola a primé sur les performances de Samba. Le gardien de West Ham sera bien le numéro 2 derrière Maignan, reléguant Brice Samba au rang de troisième gardien de l'Equipe de France. Un classement pour le rassemblement de mars et qui vaut jusqu'à nouvel ordre. Le sélectionneur a expliqué ses choix aux trois intéressés pendant la semaine écoulée. Samba pourrait toutefois vite gagner un rang si Areola venait à ne plus jouer à West Ham. L'ancien parisien reste en concurrence avec le Polonais Fabianski, blessé pour le moment.